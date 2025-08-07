Una batería portátil comienza a arder y desata el pánico en pleno vuelo entre Brasil y Países Bajos

Un vuelo de KLM que cubría la ruta entre São Paulo y Ámsterdam vivió momentos de gran tensión cuando una batería externa para móvil se incendió en pleno océano Atlántico, generando miedo y confusión entre los pasajeros.

El suceso tuvo lugar en el vuelo KL792 durante la madrugada del miércoles, cuando la mayoría de los viajeros dormía. La periodista brasileña Simone Malagoli, que se encontraba a bordo, relató que el fuego comenzó a unas cuatro horas del destino, provocando una densa humareda en uno de los pasillos del avión, un Boeing 777-300.

Imágenes compartidas por Malagoli en redes sociales muestran cómo el humo se acumulaba en la parte derecha de la aeronave mientras los pasajeros intentaban protegerse la cara. En uno de los vídeos, una azafata avanza por el pasillo con un extintor y la cabeza cubierta con un trapo, en medio del caos.

“De pronto escuché un ruido extraño, como una conmoción. Miré al lado y había mucho humo”, explicó la periodista. El origen de la humareda era incierto en un primer momento, lo que llevó a algunos a pensar que se trataba de un incendio en el motor o en la bodega de carga. “La gente comenzó a gritar: ‘¡Fuego, fuego!’”, añadió.

El fuego se originó en una power bank que, según la tripulación, se encontraba dentro de una mochila y no estaba conectada a ninguna fuente de carga. La azafata actuó con rapidez y consiguió sofocar las llamas utilizando un extintor, evitando que la situación se agravara.

Malagoli confesó que llegó a pensar en lo peor. “Estuve a punto de escribir a mis padres para despedirme. Realmente creí que íbamos a caer al mar”, señaló.

La periodista también expresó su inquietud sobre los posibles riesgos que podría haber representado el aparato si hubiera estado en el equipaje facturado: “¿Qué pasaría si una maleta se prende fuego en la bodega? ¿Quién lo podría controlar?”.

La aerolínea KLM emitió un comunicado en el que agradeció el accionar del personal a bordo, que siguió los protocolos establecidos para estos casos. “La situación fue controlada completamente y el vuelo continuó su ruta con normalidad hasta su llegada a Ámsterdam”, indicó la compañía. Afortunadamente, no se reportaron heridos.