Berlín cambia el nombre de la 'calle del Moro' tras treinta años de polémica y debates sobre si es racista

La histórica calle berlinesa conocida como «rue des Maures» ha sido transformada, adoptando el nombre de Anton Wilhelm Amo, un filósofo y jurista africano del siglo XVIII. Este cambio llega después de décadas de debate sobre el origen de su nombre, que fue considerado discriminatorio por funcionarios locales y activistas antirracistas.

La administración del distrito Mitte ha consumado un acto de justicia simbólica al rendir tributo a Amo, quien llegó a Europa como esclavo y se convirtió en un brillante académico que desafió las limitaciones de su época.

Un camino hacia la descolonización

El movimiento 'Descolonizar Berlín' ha sido fundamental en este proceso de reivindicación histórica. Durante más de tres décadas, activistas como Tahir Della han trabajado incansablemente para visibilizar las narrativas silenciadas y cuestionar las estructuras raciales enquistadas en el espacio público.

La controversia que rodeaba el antiguo nombre se sustentaba en sus profundas connotaciones raciales. El término "maures" arrastraba un lastre histórico asociado a la esclavitud y la discriminación, más allá de las interpretaciones alternativas sobre su origen.

Los miembros del comité fueron enfáticos: el impacto del racismo trasciende las intenciones y requiere una acción decidida de reconocimiento y reparación. No fue un camino fácil. Tras años de debate y múltiples impugnaciones legales, un tribunal administrativo ratificó la decisión de renombrar la vía.