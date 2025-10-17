Una bomba revienta el coche de un conocido periodista italiano de la RAI

Una bomba destruyó la madrugada del viernes, sin causar víctimas, el coche de Sigfrido Ranucci, un conocido periodista italiano, indicó en la red X el programa de investigación Report, que dirige en la televisión pública RAI. El vehículo de su hija y la fachada de su casa también sufrieron daños a causa de la explosión, ocurrida a unos 20 km al sur de Roma. "La potencia de la explosión fue tal que habría podido matar a alguien si hubiera pasado al lado en ese momento", indicó Report, que se emite en el tercer canal de RAI.

En su publicación, Report precisó que el coche de Ranucci "saltó en el aire" debido a la bomba colocada debajo y que había una investigación abierta del suceso. Junto al texto, el programa publicó un video en el que aparece un vehículo totalmente destrozado, y al lado otro con daños visibles.

El incidente fue condenado por numerosos responsables políticos, empezando por la primera ministra, Giorgia Meloni, que manifestó su "plena solidaridad" con el periodista y arremetió contra este "grave acto de intimidación". "La libertad y la independencia de la información son valores de nuestra democracia a los que no podemos renunciar, y que seguiremos defendiendo", añadió Meloni en un comunicado.

En la clasificación 2025 de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa, Italia figura en una modesta 49ª posición.