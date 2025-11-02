EE UU bombardea otra narcolancha en el Caribe y adiverte de que las tratará "como a los de Al Qaeda"

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este sábado que tres "narcoterroristas" resultaron muertos en un nuevo ataque contra una embarcación supuestamente dedicada al narcotráfico en aguas del Caribe.

En un comunicado en su cuenta de X, Hegseth informó de que "hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Caribe".

"Este buque —como TODOS LOS DEMÁS— era conocido por nuestra inteligencia por estar involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Tres narcoterroristas se encontraban a bordo del buque durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales", añade el secretario de Guerra.

En el ataque, los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. "Estos narcoterroristas están introduciendo drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, y no lo lograrán. El Departamento los tratará EXACTAMENTE como tratamos a Al-Qaeda. Continuaremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos", añade.

La publicación de Hegseth incluye un vídeo con la leyenda "desclasificado" en el que se muestra una explosión nocturna contra un objetivo.

El ataque es uno más dentro de la campaña contra el narco que está llevando a cabo la Casa Blanca. La última acción de este tipo se produjo el pasado miércoles pasado contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental. Murieron las cuatro personas que estaban a bordo.

Con este nuevo ataque ya son 16 las embarcaciones destruidas por EE.UU. en aguas internacionales, unas en el Pacífico, las cuales el Gobierno norteamericano vinculó con actividades de tráfico de drogas, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que de realizar estas maniobras, notificará al Congreso.