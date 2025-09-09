Mueren 21 personas en un bombardeo ruso en un pueblo de Ucrania cuando estaban reunidas para cobrar su pensión

Un ataque aéreo lanzado por el ejército ruso sobre la aldea de Yarova, en la región de Donetsk, dejó al menos 21 personas muertas y más de una veintena de heridos, según informaron las autoridades ucranianas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó el ataque y denunció que tuvo lugar mientras los habitantes de la localidad se encontraban reunidos para cobrar sus pensiones. “Estos ataques de Rusia definitivamente no deberían pasar inadvertidos. El mundo no debe permanecer en silencio ni inactivo. Estados Unidos, Europa y el G20 necesitan reaccionar con medidas contundentes para que Rusia deje de sembrar la muerte”, declaró en un mensaje oficial.

De acuerdo con la información preliminar difundida a las 12:21 horas, más de 20 civiles habían perdido la vida a causa del bombardeo. Minutos después, el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Vadym Filashkin, precisó que la cifra de víctimas mortales se elevaba a 21, con al menos el mismo número de heridos. “Rescatistas, médicos, policías y autoridades locales trabajan en el lugar. Estamos ayudando a las víctimas y determinando las consecuencias exactas de este crimen”, señaló Filashkin.

El ataque se enmarca en la intensificación de los bombardeos rusos contra objetivos civiles en el este de Ucrania. Zelensky instó a la comunidad internacional a no mirar hacia otro lado y a adoptar nuevas sanciones y respuestas coordinadas. Según el mandatario, la falta de reacción internacional solo favorece la continuidad de los ataques contra la población.