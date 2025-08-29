El bombardero B-2 de Estados Unidos está en peligro: China ha creado una cosa que podría hacerle la competencia

Nuevas imágenes filtradas han desatado un revuelo en las redes sociales, mostrando lo que parece ser un novedoso dron furtivo chino. Este aerodino presenta una configuración de "ala volante" similar a la del B-2 "Spirit" estadounidense. Sin embargo, más allá de la especulación sobre sus capacidades, se desconoce su verdadera identidad y propósito.

Asimismo, la baja resolución de las instantáneas complica la identificación de detalles específicos del aparato. Fuentes como el South China Morning Post (SCMP) han señalado que la procedencia y la fecha original de la imagen son desconocidas. Algunos han sugerido que podría tratarse del CH-7, un dron furtivo conocido, si bien de dimensiones notablemente más reducidas.

Por otro lado, The War Zone (TWZ) plantea la posibilidad de un dron de mayor tamaño, apodado WZ-X, avistado por satélite en la base china de Malan, Xinjiang. TWZ ya había identificado un avión muy similar estacionado frente a un complejo de hangares. Esta base de Malan es un complejo relativamente nuevo, iniciado hace solo dos años, y sus hangares se asemejan a los refugios de los bombarderos B-2 en Misuri.

El misterio del dron chino de ala volante y su propósito

En cualquier caso, los analistas coinciden en que el dron es un aparato furtivo de gran altitud y larga resistencia (HALE)destinado principalmente a la exploración, no a un rol de bombardero, según Interesting Engineering. Si es el mismo avión identificado por TWZ, su envergadura estimada rondaría los 52 metros. Para comparar, el B-2 de Estados Unidos tiene una envergadura de 52,4 metros, lo que indica un tamaño comparable para el nuevo aparato.

En este sentido, el dron comparte características de diseño con el B-21, como las puntas de ala recortadas. La baja calidad de las imágenes impide determinar si es tripulado, pues no hay señales de cabina. Los análisis de TWZ sugieren un diseño bimotor con toberas de escape tipo ranura. Es improbable que sea el CH-7, un modelo más pequeño y de forma diferente.

Finalmente, algunos expertos apuntan a que la filtración de imágenes podría ser intencionada, coincidiendo con el desfile militar chino del 3 de septiembre, que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón. Pekín a menudo filtra imágenes de nuevo equipo antes de eventos importantes, buscando generar expectación. Este aparato, de confirmarse como un gran HALE, reforzaría las capacidades de vigilancia de penetración y recopilación de inteligencia china, acortando la brecha con proyectos estadounidenses como el RQ-180.