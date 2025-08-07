Brutal agresión al alcalde de un pueblo francés: le apuñalan tres veces mientras paseaba con su hijo

Un brutal ataque contra Gilles Dussault, alcalde de Villeneuve-de-Marc, ha sacudido la tranquilidad de esta pequeña localidad francesa de apenas 1.200 vecinos, generando una ola de indignación que traspasa las fronteras locales.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles, cuando Dussault y su hijo caminaban por las calles de su pueblo y acabaron siendo víctimas de una agresión que rápidamente captó la atención de todo el país vecino.

El ataque se produjo poco antes de las 17:00 horas, cuando el alcalde de 63 años recibió múltiples heridas con arma blanca en el pecho. Ya se ha iniciado una investigación judicial por un "intento de asesinato contra una persona depositaria de la autoridad pública". El alcalde, Guilles Dussault, ha sido hospitalizado con pronóstico grave.

El agresor, tras herir a Dussault, intentó embestirlo con su vehículo, impactando finalmente contra una pared y agrediendo al hijo del alcalde, de 28 años, antes de huir a pie. Las autoridades manejan la hipótesis de que podría tratarse de un residente local de 60 años con quien el alcalde habría tenido un enfrentamiento previo.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, confirmó que el sospechoso continúa prófugo mientras se desarrollan las investigaciones. Por su parte, el ministro de Sanidad, Yannick Neuder, informó una mejoría en el estado de salud de Dussault, quien fue trasladado al hospital Édouard Herriot de Lyon.

El presidente Emmanuel Macron no tardó en pronunciarse, expresando su más enérgica repulsa a través de las redes sociales. "Cuando un representante electo es atacado, es la Nación la que está a su lado", manifestó, comprometiéndose a tomar todas las medidas necesarias para localizar y castigar al responsable.

La Asociación de Alcaldes de Francia ha alzado su voz para exigir una reacción inmediata. Los datos son alarmantes: en 2024, el 64% de las víctimas de violencia contra representantes públicos en Francia eran alcaldes y consejeros municipales.