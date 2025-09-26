El brutal ataque de un perro deja a una mujer sin piernas ni brazos en Francia

Una mujer de 53 años ha sufrido un ataque de extrema violencia por parte de su propio perro en la localidad francesa de L’Isle-sur-la-Sorgue, en el departamento de Vaucluse. El animal, un American Bully XL, raza conocida por su potencia física y que ha sido objeto de debate en varios países europeos, se abalanzó sobre ella en circunstancias que aún están bajo investigación.

El ataque ocurrió en el domicilio de la víctima, donde el perro la mordió de forma repetida y con tal brutalidad que los servicios de emergencia, alertados por un familiar, se encontraron con una escena crítica. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital en estado grave, y los médicos se vieron obligados a amputarle ambas piernas y ambos brazos para salvarle la vida.

Según fuentes cercanas al caso, el perro había sido adquirido recientemente y no constaban antecedentes de agresividad. Sin embargo, el nivel de violencia del ataque ha generado una fuerte conmoción en la comunidad local y ha reabierto el debate sobre la tenencia de razas potencialmente peligrosas, especialmente en entornos familiares.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia en la custodia del animal. El perro fue retirado por los servicios veterinarios y se encuentra bajo observación, mientras se evalúa su destino legal.