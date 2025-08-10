Buscan en Londres a un hombre por agredir sexualmente varias veces a una mujer en un tren

La policía británica ha iniciado una intensa búsqueda para localizar a un hombre relacionado con un grave incidente ocurrido en un tren hacia Londres. Una mujer fue víctima de múltiples agresiones sexuales durante un trayecto en un tren de South Western Railway, entre Barnes Bridge y Vauxhall, alrededor de las 16:40 horas del 13 de mayo.

El agresor bajó en la estación de Vauxhall, una de las más concurridas del centro de Londres, y desde entonces permanece desaparecido. Las autoridades han divulgado una imagen de un hombre que podría tener información relevante sobre el caso, e instan a cualquier persona que lo reconozca a ponerse en contacto con la policía.

El sospechoso es un hombre blanco, calvo y con barba oscura, que vestía una sudadera con capucha negra y una camiseta negra con la imagen de la cabeza de un tigre. La Policía de Transporte Británica (BTP) ha declarado que localizar a este individuo es fundamental para avanzar en la investigación.

Este caso forma parte de una preocupante tendencia de agresiones sexuales en espacios públicos de Londres. Recientemente, otra mujer joven fue atacada tras bajarse de un autobús en el oeste de la ciudad. Además, en julio, una menor fue víctima de agresión y violación en un tren después de ser atacada en la estación de Woolwich Arsenal.

La detective Teresa Moore afirmó que las mujeres deberían poder usar el transporte público y caminar por la ciudad sin temor a ser atacadas. Destacó que la naturaleza oportunista del agresor hace urgente su captura para garantizar la seguridad de todos.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que ayude a identificar y detener al sospechoso. Quienes tengan información pueden contactar con la Policía de Transporte por teléfono o mensaje de texto, proporcionando la referencia oficial del caso.