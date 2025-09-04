Cachondeo a costa de dos turistas británicos: "Nada supera una pedida junto a los baños en un vuelo a Benidorm"

Un suceso extraordinario captó la atención de los pasajeros y usuarios de redes sociales: una propuesta de matrimonio celebrada en pleno vuelo rumbo a Benidorm. El protagonista, cuya identidad permanece en el anonimato, eligió un escenario poco convencional para declarar su amor.

La escena, documentada por una pasajera conocida como Nicki Gunner, en la que comentó: "Nada supera una propuesta de East Jet afuera de los baños en un vuelo a Benidorm". Todo se desarrolló cerca de los baños del avión, generando una reacción inmediata entre los presentes.

El momento surgió con gran espontaneidad espontaneidad: el futuro novio, vestido con camisa blanca y pantalones vaqueros cortos, tomó las manos de su pareja y se arrodilló en el pasillo. A pesar de una breve interrupción cuando otro pasajero intentaba usar el servicio, el ambiente se cargó de emoción cuando ella aceptó la proposición.

La grabación rápidamente se expandió en TikTok, superando el millón de reproducciones en solo dos días. Los comentarios reflejaron una división de opiniones: algunos celebraron la romántica iniciativa, mientras otros cuestionaron la elección del lugar.

La tripulación contribuyó a la atmósfera festiva con un anuncio tradicional deseándoles "Many happy returns", expresión tradicional utilizada para desear a alguien que disfrute muchas veces más el día especial que está celebrando, sumándose a los aplausos y vítores de los pasajeros testigos del acontecimiento.