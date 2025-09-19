Cae una banda que amasó un botín de 2,3 millones de euros robando tiendas con motosierra en Reino Unido

Una investigación policial exhaustiva ha permitido a la Metropolitan Police desmantelar una organización delictiva conformada por cuatro individuos responsables de más de 100 robos en establecimientos comerciales. Lewis Northover, Scott Logan, Sean Bennett y Sachon Morgan fueron identificados como miembros de una estrategia criminal meticulosamente planificada.

La investigación reveló una operación delictiva milimétrica, caracterizada por su precisión y coordinación, en la que se utilizaron motosierras y radiales para penetrar en los comercios objetivo. El botín acumulado por la banda se estima en más de 2,3 millones de euros, producto de robos sistemáticos en tiendas de alto valor.

Los delincuentes aplicaban una táctica sistemática que incluía cortar persianas metálicas, romper escaparates y vaciar rápidamente los expositores. Para los desplazamientos, utilizaban vehículos de alta potencia, y transportaban la mercancía robada en sacos de construcción, que luego almacenaban en terrenos de una iglesia y en un granero cerca de Waltham Abbey.

Entre enero de 2020 y enero de 2025, el grupo ejecutó múltiples asaltos en Londres y Home Counties, dirigiéndose específicamente a tiendas de conveniencia, electrónicas, joyerías y grandes almacenes. Su modus operandi incluía el uso de vehículos robados y una huida rápida tras cada ataque, dificultando su rastreo.

Tras una operación que combinó vigilancia prolongada y análisis forense de imágenes, los cuatro implicados fueron capturados. En el Kingston Crown Court, todos se declararon culpables, recibiendo sentencias de entre dos y casi siete años de prisión, según su grado de participación.

El Detective Jefe Inspector Scott Mather calificó a la banda como un “grupo criminal organizado” que aterrorizaba a comerciantes locales. Subrayó que la creencia de los delincuentes de estar “por encima de la ley” fue definitivamente desmentida por el trabajo policial.