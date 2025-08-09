Camión de obra obstaculiza ambulancia con dos bebés prematuras: la familia exige sanciones

Una situación crítica vivieron Alya y Lyana, dos gemelas prematuras nacidas hace poco más de un mes, cuando un vehículo de obra de la compañía Sanef impidió el paso de la ambulancia que las trasladaba con carácter urgente. El incidente ocurrió el pasado 6 de agosto en la autopista A29, cerca del kilómetro 195, mientras las niñas eran trasladadas desde el hospital de Compiègne al centro hospitalario de Amiens, en Francia, para un examen oftalmológico indispensable para su delicado estado de salud.

Las pequeñas, nacidas prematuras con 34 semanas de gestación, requerían cuidados neonatales muy específicos y un estricto control, que incluía la alimentación con leche materna en horarios rigurosos. Por ello, el traslado en ambulancia pediátrica fue autorizado como una emergencia vital por el SAMU 80. Junto a ellas viajaban su madre, un paramédico y una enfermera.

El problema comenzó cuando la ambulancia, circulando con sirenas y luces de emergencia, intentó adelantar por el carril derecho una fila de vehículos detenidos debido a obras en la carretera. En ese instante, el camión de Sanef bloqueó su paso con maniobras bruscas y peligrosas que obligaron al conductor de la ambulancia a realizar maniobras evasivas para evitar colisiones. El vehículo de obra llegó incluso a colocarse lateralmente frente a la ambulancia, impidiendo su avance y generando movimientos violentos en las gemelas, que podrían haber agravado su estado.

A pesar de las explicaciones del equipo médico sobre la urgencia del traslado, el conductor del camión se negó a ceder el paso, alegando que la ambulancia no tenía derecho a circular por ese carril. Fue necesaria la intervención policial, que tardó alrededor de media hora en llegar, para liberar el paso y permitir que la ambulancia prosiguiera con el traslado.

Los padres de las niñas han presentado una denuncia formal contra la empresa Sanef, acusándola de poner en riesgo la vida de sus hijas. Además del daño físico que podrían haber sufrido las bebés debido a las sacudidas y la interrupción del aire acondicionado en la ambulancia, la madre ha experimentado un trauma psicológico severo que ya está siendo tratado con apoyo psicológico. En su denuncia, la familia exige que se sancione al responsable por su conducta irresponsable y peligrosa.

El hospital de Compiègne ha manifestado su apoyo a la familia en esta reclamación. Por su parte, Sanef ha anunciado que está investigando internamente lo ocurrido y asegura que tomará medidas pertinentes para evitar que este tipo de incidentes se repitan.