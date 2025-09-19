Un camionero mata a un padre de familia tras distraerse viendo pornografía al volante

Preston, Reino Unido. Un tribunal británico ha condenado a Neil Platt, de 43 años, a 10 años de prisión por causar la muerte de Danny Aitchison, un padre de familia de 46 años, en un trágico accidente ocurrido en la autopista. El suceso ha conmocionado a la comunidad y reabierto el debate sobre el uso del móvil al volante.

El incidente tuvo lugar cuando Platt, completamente distraído por contenido en su teléfono móvil, colisionó contra un vehículo detenido en el tráfico. Las investigaciones revelaron que el conductor navegaba por WhatsApp, Facebook y X, mientras consultaba contenido sexual explícito, todo ello mientras conducía un camión a 54 mph (87 km/h).

La reconstrucción judicial demostró que Platt no advirtió la desaceleración del tráfico y frenó cuando ya era demasiado tarde. El impacto fue tan violento que el vehículo de Aitchison quedó completamente calcinado, provocando su muerte instantánea.

El juez Ian Unsworth KC calificó la conducta del acusado como "arrogante y egoísta", y describió su actitud como "un accidente de múltiples toneladas esperando a ocurrir". Además de la pena de prisión, Platt fue inhabilitado para conducir durante 13 años y ocho meses.

El impacto emocional del caso quedó reflejado en las declaraciones de la familia. Kerry, pareja de la víctima, relató la angustia vivida tras el accidente. Su hija Ella, de 17 años, describió a su padre como "un buen hombre, volcado en la familia", dirigiéndose directamente al responsable con palabras de dolor y reproche.