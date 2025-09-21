Canadá y Australia reconocen el Estado palestino

Los jefes de Gobierno de Canadá y Australia, Mark Carney y Anthony Albanese respectivamente, han formalizado el reconocimiento de Palestina como Estado, un gesto que ya había sido anticipado por ambos dirigentes.

“Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra alianza para construir la promesa de un futuro pacífico”, declaró Carney, haciendo énfasis en la buscada paz y añadiendo que su decisión no compromete en modo alguno "el apoyo inquebrantable de Canadá al Estado de Israel, a su pueblo y a su seguridad, una seguridad que solo podrá garantizarse cuando se alcance una solución global de dos Estados".

Albanese, por su parte, subrayó la importancia de este reconocimiento para las “legítimas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener su propio Estado”, aunque resaltó que “la organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel” en el desarrollo futuro de Palestina.

El reconocimiento del Estado de Palestina se extiende a solo dos días de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Reino Unido, Australia y Canadá han sido los últimos países en anunciarlo y este mismo domingo por la noche lo hará Portugal, ya desde Nueva York.