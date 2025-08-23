Canadá eliminará aranceles a algunos productos estadounidenses tras una llamada de Trump a su primer ministro

Canadá ha decidido levantar sus aranceles de retaliación sobre ciertos productos estadounidenses a partir del 1 de septiembre.La medida, anunciada por presidente canadiense, Mark Carney, busca equilibrar el trato comercial bajo el tratado USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá), manteniendo vigentes los gravámenes sobre acero, aluminio y automóviles.

El anuncio surge tras una conversación telefónica entre Carney y el presidente Donald Trump, en medio del contexto global de tensiones comerciales por los famosos aranceles que EE UU está imponiendo a gran cantidad de países.

Carney enfatizó que, a pesar de las turbulencias, aproximadamente el 85% del comercio bilateral entre ambos países se realiza sin tarifas. "Canadá tiene actualmente el mejor acuerdo comercial con Estados Unidos", declaró, subrayando la importancia de preservar esta ventaja para los trabajadores y familias canadienses.

Descenso de las tensiones entre ambos países

Durante 2025, las relaciones entre Canadá y Estados Unidos experimentaron una significativa tensión tras la imposición de aranceles estadounidenses, alegando preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con inmigración ilegal y tráfico de drogas. Canadá respondió con gravámenes sobre productos estadounidenses por miles de millones de dólares.

El gobierno canadiense ha implementado tres rondas de medidas de respuesta, afectando bienes de consumo valorados en 60,000 millones de dólares. Simultáneamente, se ha comprometido a apoyar los sectores afectados y reducir su dependencia del mercado estadounidense.

A pesar de no haber alcanzado un acuerdo completo antes de la fecha límite establecida por Trump, la Casa Blanca calificó la eliminación de aranceles como un paso positivo, sugiriendo la continuidad de las discusiones sobre preocupaciones comerciales y de seguridad nacional.