El cantante del Gangnam Style, investigado por la policía por la compra de fármacos sin receta

La industria del K-POP se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse la investigación policial contra PSY, el mundialmente famoso cantante de "Gangnam Style". Las autoridades de Seúl investigan al artista por presuntas irregularidades en la obtención de medicamentos psiquiátricos a través de intermediarios y sin pasar por los procedimientos médicos establecidos.

Detalles de la investigación

El 28 de agosto, la policía surcoreana llevó a cabo una redada en un hospital universitario de Seúl como parte de la investigación que involucra al artista. El operativo, confirmado por la Fiscalía, tuvo como objetivo incautar los registros médicos que podrían demostrar la prescripción irregular de medicamentos controlados, entre ellos Xanax.

Según los investigadores, existían sospechas de que algunos doctores del centro habrían emitido recetas sin cumplir con los requisitos legales, lo que habría permitido al artista acceder a los fármacos a través de intermediarios. La incautación de los documentos busca esclarecer si las recetas fueron falsificadas, emitidas a nombre de terceros o entregadas sin las consultas presenciales obligatorias que exige la legislación surcoreana.

P Nation, la agencia representante de PSY, ha reconocido un "descuido" en el proceso de obtención de medicamentos. Han declarado que el artista padece un trastorno crónico del sueño y que siempre ha seguido las indicaciones médicas, aunque esta explicación no parece eximir completamente al cantante de las acusaciones.