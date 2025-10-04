Una carrera clandestina a 230 km/h entre Lamborghinis y Ferraris termina con una persecución de película y tres detenidos

Una espectacular intervención policial logró detener una carrera ilegal protagonizada por superdeportivos de lujo en la autopista A4, que conecta Turín con Milán. Los vehículos implicados, entre ellos dos Lamborghinis y un Ferrari, alcanzaban velocidades de hasta 230 kilómetros por hora, poniendo en riesgo la seguridad de decenas de conductores.

La policía italiana desplegó un operativo especial utilizando la táctica conocida como “safety car”, que permitió ralentizar el tráfico y contener la situación sin provocar accidentes. El dispositivo fue clave para interceptar a los participantes sin poner en peligro a otros usuarios de la vía.

Tras la persecución, tres hombres de nacionalidad suiza, de entre 30 y 40 años, fueron detenidos. Las autoridades incautaron los vehículos más comprometidos, retiraron sus licencias de conducir e interceptaron otras ocho unidades de alta gama que formaban parte de la caravana.

Fuentes policiales subrayaron la gravedad del incidente, calificando la conducción como temeraria y extremadamente peligrosa. La operación refleja el compromiso de las fuerzas de tráfico por aplicar técnicas avanzadas de contención en autopistas concurridas.

Este caso se suma a una creciente preocupación internacional por las carreras clandestinas en vías públicas. En España, por ejemplo, la Guardia Civil ha realizado intervenciones similares, como la detención de tres personas por una competición ilegal en la carretera M-45 de Madrid.