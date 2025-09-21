Las carreteras se convierten en ríos: el sur de Francia colapsa bajo lluvias torrenciales y graves inundaciones

Las calles del sur de Francia han sido literalmente transformadas en ríos improvisados tras las intensas lluvias que azotan la región. Meteo France ha emitido una alerta naranja por tormentas e inundaciones, mientras las imágenes muestran agua hasta los tobillos, vehículos atrapados y tráfico completamente interrumpido.

Las autoridades meteorológicas y de protección civil han pedido máxima precaución a residentes y turistas, recomendando evitar desplazamientos hasta que las condiciones se estabilicen. Los pronósticos para zonas como Provence y los Alpes son alarmantes: se esperan acumulaciones de entre 70 y 90 mm, con picos que podrían alcanzar los 120 mm en cortos periodos.

El parte oficial contempla múltiples riesgos: granizo de gran tamaño, intensa actividad eléctrica, rachas violentas de viento y posibilidad de trombas marinas en áreas costeras. El origen del temporal se atribuye a una corriente atlántica de gran magnitud que atraviesa el país desde Bretaña, generando tormentas en cadena.

Las consecuencias ya se sienten en la vida pública. El esperado partido de liga entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marseille fue aplazado por decisión prefectoral, citando motivos de seguridad. El encuentro se reprogramó para el día siguiente en el Orange Vélodrome, manteniendo la validez de las entradas.