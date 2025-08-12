La Casa Blanca rebaja las expectativas ante la cumbre entre Trump y Putin: "Es un ejercicio de escucha"

La próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska servirá como un "ejercicio de escucha" para el mandatario republicano, declaró este martes la Casa Blanca. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, rebajó así las expectativas de que la cumbre del viernes sirva para cerrar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania.

"Este es un ejercicio de escucha para el presidente (Trump). Solo una de las partes involucradas (Putin) estará presente, así que servirá para obtener una mejor comprensión de cómo podemos poner fin a esta guerra", expresó Leavitt en una rueda de prensa.

La portavoz mostró además su confianza de que en el futuro pueda celebrarse una cumbre trilateral en la que participe también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.También abrió la puerta a la posibilidad de que una futura reunión se celebre en Rusia, según recoge EFE.

El encuentro entre Trump y Putin, el primero desde el inicio de la guerra, se celebrará el próximo viernes en Anchorage, en el estado de Alaska, un territorio estadounidense que fue parte de Rusia hasta 1867. Previamente, el republicano mantendrá llamadas con Zelenski y los principales líderes europeos, quienes sostienen que no se puede lograr la paz sin tener en cuenta su voz.

Trump considera que un futuro acuerdo de paz debe contemplar cesiones territoriales de Ucrania para Rusia, pero también que las fuerzas del Kremlin se retiren de algunos de los territorios ocupados. Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra (Suiza) y la última vez que se vio las caras con Trump fue en junio de 2019 en Osaka (Japón), durante el primer mandato del republicano.