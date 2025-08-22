China presenta un nuevo avión que podría rivalizar contra Estados Unidos: estas son sus características

China ha llevado a cabo el primer vuelo de un prototipo de aeronave de rotores basculantes, un desarrollo realizado por la Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Este paso subraya el interés de Pekín en plataformas de elevación vertical de nueva generación, que combinan la capacidad de despegue y aterrizaje vertical con la velocidad de un avión de ala fija.

Asimismo, las fotografías del prototipo revelan un diseño que comparte semejanzas con el V-280 Valor estadounidense. Este aparato ha sido avistado en pruebas de vuelo y los observadores señalan que la cabina del avión cuelga bajo el ala, con pequeñas puertas a cada lado y una puerta de cabina de mayor tamaño en el lado derecho.

En este sentido, el desarrollo de este tipo de aeronave en China marca un avance en su industria aeroespacial. Proyectos anteriores de la AVIC en este campo se habían centrado en aplicaciones civiles, pero este nuevo prototipo parece estar optimizado para un uso militar por parte del Ejército Popular de Liberación (PLA).

Detalles técnicos y potencial operativo del nuevo tiltrotor

El diseño de esta aeronave incorpora tecnología de rotores basculantes de nueva generación, similar a la del V-280 Valor, donde solo pivota la parte frontal de la góndola del motor, según informan desde Interesting Engineering. Esta configuración busca reducir la complejidad mecánica y mejorar la fiabilidad del sistema en comparación con diseños más antiguos como el V-22 Osprey.

Además, el prototipo cuenta con un ala recta que integra un eje de transmisión, permitiendo que ambos rotores sean alimentados por un único motor en caso de fallo, lo que aporta una mayor seguridad operativa. La aeronave también incorpora una cola en T, un tren de aterrizaje triciclo retráctil y un timón para el control de guiñada. Su tamaño es comparable al del Leonardo AW609, lo que lo clasifica como un tiltrotor de pequeño a mediano, estimado para transportar a unos 12 pasajeros en su cabina presurizada.

Asimismo, este tipo de aeronave podría ampliar las opciones de transporte rápido y asalto para el PLA. Los analistas sugieren que estos aviones servirían para misiones de largo alcance, entrega de carga a puestos remotos y operaciones marítimas en la región del Indo-Pacífico, un área de interés estratégico para Pekín. El programa apareció públicamente por primera vez como un modelo en el Salón Aeronáutico de Zhuhai de 2022, y las fotografías ya muestran múltiples prototipos en pruebas, lo que indica un desarrollo iterativo.

Finalmente, si bien aún no se han divulgado las especificaciones técnicas completas, como el alcance o la capacidad de carga, el éxito de este primer vuelo de prototipo indica que China podría buscar su capacidad operativa en la próxima década. La entrada de China en esta categoría de aeronaves refleja una tendencia global y la búsqueda de Pekín por desarrollar plataformas versátiles de elevación vertical.