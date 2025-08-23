China sorprende al mundo militar: su red hipersónica dejaría obsoleta a la OTAN

Un equipo de investigadores chinos ha revelado un sistema de enlace de datos militares revolucionario que podría dejar obsoletas las capacidades actuales de comunicación militar de la OTAN. Diseñado para afrontar los ambientes más extremos de combate hipersónico, donde aviones alcanzan velocidades de Mach 5 y misiles avanzan a Mach 11, este sistema logra una sincronización temporal increíblemente precisa: suficiente para registrar diferencias de solo cinco nanosegundos. Esto representa una precisión hasta cien veces mayor que la del sistema Link 16, el estándar más avanzado en uso por la OTAN.

La tecnología, desarrollada por el grupo estatal China Electronics Technology Group Corporation (CETC), permite coordinar en tiempo real y de manera segura plataformas hipersónicas, centros de mando en tierra, redes de radar, flotas navales e inteligencia satelital, pese a los desafíos técnicos que imponen las velocidades extremas y los constantes cambios en geometría de posición, informa South China Morning Post.

Este avance marca una transición fundamental: ya no se trata solo de desarrollos hipersónicos aislados, sino de un ecosistema de ataque coordinado, en el cual múltiples unidades funcionan sincronizadas con precisión quirúrgica.

Expertos enfatizan que, ante la ausencia de sistemas equivalentes, las fuerzas occidentales podrían quedar “ciegas al tiempo”, incapaces de responder de forma efectiva a enjambres hipersónicos altamente coordinados

En un entorno donde las velocidades pueden superar los 4 kilómetros por segundo (unos 2,4 millas por segundo), incluso errores minúsculos en la sincronización pueden generar errores de puntería del orden de varios kilómetros, una falla catastrófica en el campo de batalla.

Con la cercanía de un desfile militar que se llevará a cabo próximamente, en el que China planea exhibir sus sistemas más avanzados —entre ellos este enlace de datos—, las implicaciones para la dinámica de defensa global cobran una urgencia estratégica notable.