Arma
China ya tiene un arma para destruir naves espaciales: no usa misiles, sino estas microondas
Científicos chinos desarrollan arma de microondas terrestre que podría inutilizar satélites sin destruirlos físicamente, según nuevo reporte
Durante las últimas décadas, la carrera armamentística espacial ha experimentado una evolución constante que preocupa cada vez más a los analistas militares internacionales. Mientras las potencias mundiales desarrollan tecnologías cada vez más sofisticadas, el espacio se convierte en un nuevo teatro de operaciones.
Paralelamente, los sistemas de defensa tradicionales están siendo reemplazados por armas de nueva generación que prometen mayor eficacia y menores costes operativos. Esta transformación tecnológica plantea interrogantes sobre el futuro de la seguridad espacial global. En este contexto de tensión creciente, China ha dado un paso adelante con el desarrollo de una tecnología que podría cambiar las reglas del juego en el ámbito de la guerra espacial moderna.
Arma de microondas china amenaza satélites desde tierra
Investigadores chinos han presentado un sistema de armas basado en microondas de alta potencia capaz de neutralizar satélites desde instalaciones terrestres, según apuntan desde Interesting Engineering. Professor Sun Yongwei y su equipo de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa en Changsha aseguran haber superado las limitaciones técnicas que históricamente han impedido este tipo de desarrollos.
Su innovación principal radica en un sistema de antenas en fase que concentra la energía de microondas en un haz extremadamente preciso. Según sus cálculos, esta tecnología puede alcanzar objetivos situados a varios cientos de kilómetros de distancia, interfiriendo o dañando permanentemente componentes electrónicos críticos como paneles solares, sistemas de comunicación y equipos de navegación.
A diferencia de las armas antisatélite convencionales, que requieren costosos misiles interceptores, este sistema promete una alternativa más económica y eficiente. No obstante, diversos expertos mantienen cierto escepticismo sobre las afirmaciones chinas, ya que la atmósfera terrestre naturalmente atenúa las señales de microondas, complicando considerablemente la transmisión de energía suficiente hasta las altitudes orbitales.
Además, muchos satélites militares modernos incorporan blindaje electromagnético específicamente diseñado para resistir este tipo de interferencias. Sin embargo, los investigadores chinos sostienen haber desarrollado avances en generación de potencia y enfoque de haz que superarían estas defensas.
Implicaciones estratégicas de esta tecnología resultan evidentes, considerando que los satélites proporcionan servicios esenciales para operaciones militares modernas: comunicaciones, navegación, inteligencia y sistemas de alerta temprana. Cualquier capacidad para neutralizar estos activos representaría una ventaja táctica considerable en conflictos futuros.
Finalmente, este desarrollo plantea cuestiones legales complejas respecto a los tratados internacionales que regulan el uso de armas en el espacio. Mientras que las armas espaciales están claramente prohibidas, los sistemas terrestres antisatélite operan en una zona gris legal que requiere clarificación urgente por parte de la comunidad internacional.
✕
Accede a tu cuenta para comentar