China ya tiene un arma para destruir naves espaciales: no usa misiles, sino estas microondas

Durante las últimas décadas, la carrera armamentística espacial ha experimentado una evolución constante que preocupa cada vez más a los analistas militares internacionales. Mientras las potencias mundiales desarrollan tecnologías cada vez más sofisticadas, el espacio se convierte en un nuevo teatro de operaciones.



Paralelamente, los sistemas de defensa tradicionales están siendo reemplazados por armas de nueva generación que prometen mayor eficacia y menores costes operativos. Esta transformación tecnológica plantea interrogantes sobre el futuro de la seguridad espacial global. En este contexto de tensión creciente, China ha dado un paso adelante con el desarrollo de una tecnología que podría cambiar las reglas del juego en el ámbito de la guerra espacial moderna.



Arma de microondas china amenaza satélites desde tierra

microondas de alta potencia

Professor Sun Yongwei

Su innovación principal

varios cientos de kilómetros de distancia

las armas antisatélite convencionales

la atmósfera terrestre

muchos satélites militares modernos

generación de potencia y enfoque de haz

Implicaciones estratégicas

este desarrollo plantea cuestiones legales complejas

los sistemas terrestres antisatélite