Cierran la Academia Naval de EE UU por un tirador activo en las instalaciones un día después del asesinato de Charlie Kirk

La Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland, fue puesta en cuarentena el jueves por la tarde tras recibir informes de una posible amenaza de tirador activo. Según las autoridades, la situación se originó debido a una alerta falsa que generó una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.

Durante la operación de seguridad, un cadete fue herido por un oficial de seguridad naval mientras se realizaba la evacuación de un edificio. El incidente ocurrió cuando el cadete, que se encontraba en un refugio temporal, confundió a un oficial con el presunto tirador y lo atacó con un arma de entrenamiento. El oficial respondió disparando al cadete, quien fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano y se encuentra en condición estable.

Las autoridades confirmaron que no hubo una amenaza activa de tirador en el campus. La alerta inicial se debió a informes no verificados que sugerían que un exalumno expulsado había regresado al campus haciéndose pasar por un oficial de policía militar. El gobernador de Maryland, Wes Moore, aseguró que la situación estaba bajo control y que el campus continuaba siendo revisado por las fuerzas del orden.

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en instituciones educativas, especialmente tras el asesinato del activista Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Aunque las autoridades han descartado vínculos entre ambos casos, la coincidencia temporal ha intensificado el escrutinio sobre las medidas de seguridad en los centros educativos.

Las investigaciones sobre el incidente en la Academia Naval continúan, y se espera que se tomen medidas para evitar futuros malentendidos y garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.