Cierran una transitada carretera en Seattle por un accidente con materiales radioactivos

La colisión fue provocada por un conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol

Un accidente en la ruta estatal 16 de Seattle, Estados Unidos, provocó el cierre de una transitada carretera tras una colisión causada por un conductor bajo los efectos del alcohol. El incidente ocurrió en las primeras horas de este jueves cerca del peaje de Narrows.

El choque involucró múltiples vehículos de construcción, incluyendo un equipo que transportaba material radiactivo, lo que activó un operativo de emergencia inmediato por parte de los servicios de emergencia locales. Las distintas unidades, incluyendo un escuadrón de bombas, se desplegaron en el lugar para manejar la situación con el material radiactivo involucrado.

Las autoridades de Washington State Patrol (WSP) informaron que el conductor ebrio irrumpió en la zona de construcción, impactando contra varios vehículos de trabajo. Ningún trabajador resultó herido y los funcionarios descartaron una amenaza radiológica activa para la población.

El conductor fue trasladado al hospital sin lesiones importantes, mientras que la policía procedió a cerrar el tramo este de la carretera SR 16. Los conductores fueron desviados temporalmente a Olympic Drive, generando importantes retenciones de tráfico en la zona.

