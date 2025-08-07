Cinco muertos y 24 heridos después de que estallaran las cuerdas de un puente colgante en China

Un trágico suceso ha sacudido la prefectura autónoma kazaja de Ili cuando el Puente Jiangjun ha colapsado este 6 de agosto, segando la vida de cinco personas y dejando a 24 heridas. El incidente ha ocurrido en Xiata, un destino turístico reconocido por sus impresionantes paisajes montañosos y su caudaloso río.

El desenlace fatal se ha producido alrededor de las 6:18 de la tarde, momento en que los cables estructurales han cedido, provocando que el puente se desplomara dramáticamente sobre el terreno abrupto, generando una escena de pánico y destrucción.

Las primeras informaciones reveladas por medios comoGlobal Times y Xinhua señalan que dos de los heridos se encuentran en estado crítico, mientras el resto recibe atención médica por lesiones de diversa consideración. El Buró de Turismo de Zhaosu ha determinado el cierre temporal de la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

La estructura de puente colgante, caracterizada por cables principales y tirantes, requiere mantenimiento meticuloso para garantizar su estabilidad. Este sistema, diseñado para atravesar terrenos complejos sin soportes intermedios, demanda supervisiones rigurosas que parecen haber fallado en este trágico evento.

El Ministerio de Seguridad Pública aún no ha emitido declaraciones oficiales sobre el acontecimiento y los equipos de rescate continúan trabajando intensamente, mientras la comunidad local y los visitantes procesan el impacto de esta devastadora pérdida. Las autoridades se preparan para una investigación exhaustiva que esclarezca las causas del colapso y prevenga futuros incidentes similares.