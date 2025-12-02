Ciudad Milenaria de Fuzhou con Aroma a Jazmín

Por Junwei Feng. Pekín.

El jazmín es una de las cuatro flores sagradas del budismo. Hace más de dos mil años, durante la dinastía Han, llegó al Este de China acompañado de los sonidos sagrados del budismo y se estableció en Fuzhou, capital de la provincia de Fujian (ubicada en la costa sudoriental de China), arraigando desde entonces sus raíces fragantes en esta tierra.

Esta flor, con su estructura delicada como las alas de una mariposa y su aroma fresco como la luz de la luna, emula la virtud de los sabios que desprecian la vanidad y la riqueza, ganándose el título de "La fragancia más sublime del mundo" entre innumerables flores conocidas. Jiang Kui, poeta de la dinastía Song (960-1279 d.C.), escribió un verso para alabarla: "Si algún día compilo un libro de historia de las flores, la coronaré como la fragancia más sublime del mundo."

En el año 885 d.C., el Rey Min, Wang Shenzhi, gobernó esta fértil tierra, fundó el Reino de Min y se esforzó por promover el cultivo del té, lo que dio origen a la leyenda milenaria del té de jazmín en Fuzhou. Su único proceso de maceración (yinzhi) hizo que el aroma del té cruzara montañas y mares, ganando fama tanto en China como en el extranjero.

Fundada en 1982, Minrong Tea Industry co., Ltd. es una empresa económica integral con sede en Fuzhou, anteriormente conocida como "Dajing Tea House" fundada en 1905, y la marca "dajing" fue galardonada con el título de marca antigua de Fujian por el Departamento de Comercio de esta provincia, centrándose en la fabricación y venta del auténtico té de jazmín de fuzhou.

Tuve la suerte de visitar la Casa de Té Dajing y probar el té de jazmín. El Maestro Yan Jinhua, heredero del patrimonio cultural inmaterial de la elaboración del té, nos explicó sus secretos: el té de jazmín de Fuzhou tiene un sutil sabor dulce como el azúcar de cristal, y su infusión es clara y refrescante. Nunca hay pétalos de jazmín en el té, porque después de nueve procesos de maceración "capa de flores y capa de hojas", el aroma de los pétalos se fusiona completamente con las hojas del té, mientras que los propios pétalos se marchitan y caen silenciosamente, dejando solo el aroma en el té.

Al caminar despacio por las calles del casco antiguo de Fuzhou, se ven casas antiguas construidas con madera y piedra, dispuestas en orden irregular. Cuando sopla el viento, el aroma fresco y delicado del jazmín se filtran por los callejones, penetrando el corazón y transportando a quien lo huele a un paisaje poético.

La historia de Fuzhou no se limita solo a sus flores y tés. Como uno de los primeros cinco puertos comerciales abiertos en la China moderna, es también conocida "tierra de emigrantes": más de 4,6 millones de emigrantes originarios de Fuzhou han dejado su huella en más de 170 países y regiones del mundo; hoy en día, cerca de 2 millones de emigrantes y sus familiares viven en esta ciudad, transformando su nostalgia en afecto para proteger su tierra natal.

Para construir un puente de conexión entre los emigrantes chinos con China, la Federación China de los Chinos de Ultramar Retornados y el gobierno de la provincia de Fujian han organizado con éxito dos ediciones de la "Conferencia Mundial de los Chinos en Ultramar para el Desarrollo" desde 2023. Esta conferencia inaugurada hoy en Fuzhou en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones del Estrecho, ubicado en la Zona de Libre Comercio de Fuzhou, es la tercera edición, con la participación de más mil invitados provenientes de 39 países del mundo.

En los últimos años, la economía de Fuzhou ha mostrado una vitalidad vigorosa. En 2024, su Producto Interno Bruto (PIB) superó los 1,42 billones de yuanes (equivalentes a unos 173 mil millones de euros), con un crecimiento interanual del 6.1%.

"Ocho décimas de montañas, una décima de ríos y otra décima de tierras cultivables; Mitad de la ciudad es bulliciosa, la otra mitad es como un paraíso. Fujian no solo tiene paisajes naturales magníficos,

sino también un rico patrimonio histórico y cultural."

Esta es la breve descripción de la ciudad de Fuzhou. Hoy en día, Fuzhou abre sus brazos con una mente amplia y acoge a los talentos emigrantes chinos de dentro y fuera del país, compartiendo con ellos los frutos abundantes del desarrollo económico y continuando juntos la nueva gloria de esta ciudad milenaria.