Colapso de un telesilla en Rusia: cuatro pasajeros caen a un lago y seis al suelo

Varios pasajeros quedaron atrapados colgados en el aire mientras los equipos de emergencia trabajaban para rescatarlos; uno de los heridos está en estado crítico.

Un accidente aterrador ocurrió el viernes en un resort de Nalchik, ubicado en la región montañosa de Kabardino-Balkaria, en el sur de Rusia, cuando un telesilla sufrió un colapso que dejó a varias personas heridas.

Videos captados por cámaras de seguridad muestran el momento en que los asientos del telesilla se desploman de manera repentina, provocando que cuatro personas caigan directamente a un lago y otras seis impacten contra el suelo, mientras que varios pasajeros más quedaron suspendidos en el aire, atrapados hasta ser evacuados por los equipos de rescate.

Las autoridades indicaron que los heridos fueron trasladados rápidamente a centros hospitalarios locales, con uno de ellos en condición grave. Entre los afectados se encuentra un niño.

El sistema de transporte por cable, instalado en 1968, presentaba signos evidentes de desgaste, y se sospecha que la causa preliminar del accidente fue la fatiga de los cables. De hecho, varios turistas habían alertado previamente sobre el estado deteriorado y oxidado del telesilla.

Los servicios de emergencia tardaron más de una hora en acceder a las zonas boscosas donde cayeron algunos de los pasajeros, enfrentándose a dificultades por la ubicación y el terreno accidentado.

Las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del colapso y evaluar la seguridad de las instalaciones para evitar futuros accidentes.