Comienza en Nueva York el juicio contra una mujer acusada de causar un incendio que costó la vida a un niño de cinco años

Está en marcha en Nueva York, EE UU, el juicio contra Taquida Hendrix, de 32 años, acusada de asesinato e incendio provocado por su presunta implicación en el incendio que ha acabado con la vida de un niño de cinco años, identificado como Malakai Stovall. El fuego se originó en la madrugada del pasado 29 de julio en la ciudad de Rochester, según han informado medios locales.

El menor resultó gravemente herido en el incendio y tuvo que ser conectado a un respirador artificial tras sufrir extensas quemaduras. Finalmente, ha fallecido tres días después en un hospital. Además, dos bomberos también han resultado heridos durante las labores de extinción, de acuerdo con la cadena local KATV.

Testimonios y pruebas en el proceso judicial

Según la investigación, el fuego comenzó en el porche delantero de la vivienda alrededor de las dos de la madrugada. Durante la vista oral, celebrada este 10 de septiembre, ha declarado como testigo Toni Kendrick, niñera de la víctima, de 20 años. Kendrick ha explicado que se despertó sobresaltada por el humo y trató de rescatar al niño, que se encontraba en la segunda planta, aunque no pudo alcanzarlo debido a la intensidad de las llamas.

El jurado ha escuchado también la grabación de la llamada de emergencia realizada por la joven a los servicios de urgencia, en la que imploraba ayuda diciendo que “no podía llegar hasta él”. Para el fiscal adjunto del condado de Monroe, Kevin Sunderland, ese testimonio refleja con crudeza el caos y la desesperación del momento. “Queremos que escuchen lo que realmente ocurría, para que comprendan la magnitud de lo sucedido”, ha declarado. El proceso judicial contempla previsiblemente la declaración de unas treinta personas vinculadas al caso. Mientras tanto, la hermana de la acusada, Tiakayla Hendrix, y un tercer implicado, Roy Chambers, ya se han declarado culpables el mes pasado de un delito de incendio provocado en segundo grado.

La fiscalía sostiene que el incendio fue intencionado, y la resolución de este juicio resultará determinante para establecer las responsabilidades penales de Taquida Hendrix, considerada la principal acusada del suceso que ha conmocionado a la comunidad de Rochester.