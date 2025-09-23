Una comisión de la ONU concluye que Israel tiene la intención "clara" de tomar el control sobre Gaza

Una comisión de investigación de Naciones Unidas sobre Palestina ha determinado que el Gobierno de Israel tiene una "intención clara y consistente" de desplazar por la fuerza a la población palestina tanto en Cisjordania como la Franja de Gaza, así como ejercer un "control permanente" sobre el enclave palestino de cara a una posible anexión del territorio gazatí.

La comisión ha concluido en un nuevo informe publicado este martes que no ha podido hallar "ningún argumento razonable" que sustente el establecimiento de corredores como el de Filadelfia o el de Morag y una zona de amortiguación ampliada en Gaza --que constituye el 75 por ciento de su territorio-- por parte del Ejército de Israel.

La reducción del territorio palestino en Gaza a raíz del establecimiento de estas zonas de seguridad, ha afirmado la comisión, tiene "implicaciones significativas" para la capacidad de la población de "ejercer su derecho a la autodeterminación".

De la misma forma, ha resaltado que "la extensa destrucción y fragmentación del territorio" gazatí, así como la destrucción de recursos naturales e infraestructura esencial debido a los "ataques sistemáticos" en el enclave han hecho que los residentes no puedan regresar a sus hogares, lo que ha allanado el camino para que numerosos funcionarios israelíes hayan argumentado que hay que deportar a la población palestina a terceros países.

Por otro lado, la comisión ha indicado que las políticas implementadas por Israel desde los ataques del 7 de octubre de 2023 demuestran una "clara intención de desplazar por la fuerza a palestinos" en Cisjordania, expandir su presencia y "anexar la totalidad" del territorio palestino para impedir "cualquier posible autodeterminación y creación de un Estado palestino".

Las recientes operaciones militares de Israel en los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams "han alterado significativamente el paisaje geográfico mediante la destrucción de edificios e infraestructura". La comisión también ha catalogado de "castigo colectivo" la destrucción de viviendas de terroristas en distintos puntos de Cisjordania.

"Estoy particularmente consternada por el reciente anuncio del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de anexar el 82 por ciento de la Cisjordania ocupada, y por la aprobación de un plan que consolida la expansión del asentamiento E1", ha dicho la presidenta de la comisión, Navi Pillay. Así, ha indicado que dichas políticas "corroboran" las conclusiones del informe.

"La invasión israelí de la totalidad de Cisjordania y el despojo y reubicación de múltiples comunidades palestinas son ahora objetivos explícitos, de los que los funcionarios israelíes se enorgullecen. Estos planes y declaraciones son aborrecibles y deben ser ampliamente condenados", ha resaltado. La comisión también ha señalado que hay "similitudes" entre las operaciones israelíes en Cisjordania y las operaciones en Gaza, lo que "suscita la preocupación de que Israel esté atacando al pueblo palestino en su conjunto".

"La comisión concluye las autoridades israelíes infligieron deliberadamente condiciones de vida a los palestinos de Gaza con el propósito de destruir, total o parcialmente, a los palestinos de Gaza, lo que constituye un acto subyacente de genocidio", zanja.