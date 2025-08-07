Compra un mueble viejo por 200 euros y en sus cajones descubre 200.000 euros letras del Tesoro italiano

Lo que parecía un simple mueble de segunda mano escondía una pequeña fortuna. Mauro Benzoni, un vecino de Crema, Italia, adquirió hace un año un armario antiguo por apenas 200 euros a través de un conocido portal de compraventa online. El vendedor, ubicado en Pavía, no imaginaba que dentro del mueble se ocultaba un verdadero tesoro: bonos de ahorro postal italianos, emitidos entre 1992 y 1994, por un valor que hoy ronda los 190.000 euros.

El armario permaneció casi olvidado durante meses en una casa de campo, hasta que Benzoni decidió restaurarlo. Fue durante esa limpieza cuando descubrió un compartimento oculto que pasaba desapercibido a simple vista. En su interior, cuidadosamente guardados, aparecieron los certificados. En su día, equivalían a unos 18 millones de liras, pero con los intereses acumulados durante tres décadas, su valor actual supera con creces cualquier expectativa.

Sin embargo, el hallazgo no puede traducirse en dinero inmediato para Benzoni. Los bonos, al estar nominativos, solo pueden ser cobrados por sus titulares o sus descendientes. Los documentos están registrados a nombre de Carlo y Francesca De Martino, nacidos en 1907 y 1911, lo que hace presumir que ambos han fallecido. La búsqueda se centra ahora en localizar a sus herederos legales.

Consciente de la legalidad que rodea este tipo de bienes, Benzoni no quiso actuar por cuenta propia. Acudió a un despacho de abogados, entregó los documentos a los Carabineros de Lodi y formalizó una denuncia para dejar constancia del hallazgo y de su imposibilidad para contactar al vendedor original. En paralelo, hizo un llamamiento público: «Busco a los herederos de los hermanos De Martino. Solo ellos tienen derecho a cobrar este dinero».

La legislación italiana contempla que quien encuentre un bien ajeno extraviado y lo devuelve tiene derecho a un 10% de su valor como compensación. Si los herederos aparecen y recuperan el dinero, Benzoni podría recibir legalmente unos 19.000 euros.

Entre los nombres que figuran como cotitulares de los bonos hay personas nacidas en distintas localidades de Lombardía. Es probable que muchos de ellos ni siquiera sepan de la existencia de estos certificados. Por ello, Benzoni insiste: «Si alguien cree tener relación con Carlo o Francesca De Martino, que se ponga en contacto con los Carabineros de Lodi».

Aunque hay historias parecidas que circulan por internet y que a veces resultan ser falsas, en este caso la denuncia oficial respalda la veracidad del descubrimiento. Los bonos, de tipo ordinario y con un vencimiento a 30 años, aún pueden cobrarse hasta 2032, ya que la prescripción legal permite diez años más desde el vencimiento. A principios de los años 90, invertir en bonos postales era una práctica común para proteger el ahorro familiar ante la inflación.