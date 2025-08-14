Compró ropa interior a través de una red social, se le derritió en la piel y solo recibe una indemnización de apenas diez euros

Una mujer de 27 años de nombre Molly-May Watson ha experimentado un traumático incidente que revela los riesgos de las compras en plataformas digitales. Durante un baby shower, sus shorts de shapewear se han convertido en una pesadilla al "fundirse" literalmente sobre su piel. El producto, adquirido por apenas diez euros en la tienda online MOONGIRL-UK, se ha transformado en un elemento peligroso que le ha causado quemaduras de segundo grado en su muslo derecho.

La experiencia de Molly-May no se ha limitado al dolor físico. Tras quitarse rápidamente la prenda, ha tenido acudir al Hospital St Thomas en Londres, donde los médicos le advirtieron sobre posibles cicatrices permanentes. La respuesta de TikTok Shop ha sido aún más desalentadora: un cupón de poco más de diez euros como única compensación.

Consecuencias de un mercado sin regulación

La desaparición del vendedor de los resultados de búsqueda online genera serias dudas sobre la legitimidad y seguridad de estos mercados digitales. Aunque la plataforma ha eliminado la página del vendedor, el caso expone la vulnerabilidad de los consumidores ante productos que no cumplen estándares mínimos de seguridad. Molly-May no solo ha sufrido lesiones físicas, sino también un profundo impacto emocional y laboral, viéndose obligada a trabajar desde casa durante su recuperación.

Los riesgos van más allá de un simple producto defectuoso: pueden comprometer directamente la integridad física. Algunas recomendaciones son: investigar minuciosamente al vendedor, verificar reviews y comentarios, desconfiar de precios excesivamente bajos y priorizar la seguridad sobre el ahorro.