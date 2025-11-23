La condena a Bolsonaro resucita el dolor por la gestión del covid-19

Simone Guimarães, una profesora jubilada de 52 años en Río de Janeiro, perdió al menos a cinco familiares por COVID-19: su marido, su hermana, dos cuñados y el padrino de su nieto. También perdió amigos y vecinos.

El sábado despertó con la noticia de que el Tribunal Supremo de Brasil ordenó la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, a quien culpa de sus pérdidas. Un juez afirmó que Bolsonaro intentaba huir días antes de comenzar una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

“Es un pequeño comienzo de que se haga justicia”, dijo. “La impunidad tiene que acabar en algún momento. Y en su caso, soportamos mucho”.

Las redes sociales se llenaron el sábado de publicaciones recordando a personas fallecidas por COVID-19, igual que en septiembre, cuando el Supremo condenó a Bolsonaro, aunque el caso legal no tenía relación con su gestión de la pandemia.

Guimarães siguió cada voto en el juicio a Bolsonaro. En 2021 estaba en un hospital con su hermana cuando Bolsonaro, entonces presidente, imitó a pacientes jadeando por aire.

“Tenía mi frente apoyada en la de mi hermana. Ella dijo: ‘No puedo respirar’”, recordó Guimarães. Su hermana murió después. “No puedo ni decir su nombre”.

Ahora se siente indirectamente reivindicada, como muchos otros brasileños que perdieron familiares por la enfermedad. Dicen que la condena y el encarcelamiento de Bolsonaro alivian su alma sin que eso implique justicia por su dolor.

“Me da mucho miedo que esta condena por delitos relacionados con el golpe atenúe las condenas por otros delitos cometidos durante la pandemia”, dijo Diego Orsi, un traductor de 41 años en São Paulo, la ciudad más grande del país. “Siento un poco como si los juicios de Núremberg hubieran condenado a los nazis por invadir Polonia y no por genocidio”.

Creciendo juntos y luego distanciados

Orsi creció junto a su primo, Henrique Cavalari. Eran como hermanos. En viejas fotos familiares, aparecen juntos soplando velas de cumpleaños.

De adolescentes, Cavalari le presentó a Orsi bandas de rock. Políticamente, sin embargo, se separaron. Orsi se considera progresista, mientras que Cavalari apoyaba a Bolsonaro.

“Mi tío siempre tendió hacia la derecha, y mi primo creció con esa mentalidad”, dijo Orsi. “Durante la pandemia, estaba convencido de que no había nada de qué preocuparse, que el distanciamiento social restringía la libertad y que la prioridad debía ser proteger la economía”.

Cavalari tenía un taller de reparación de motocicletas y era un firme partidario de Bolsonaro. No podía permitirse cerrar el negocio y la retórica del líder ultraderechista resonaba entre los mecánicos, que asistían a sus mítines incluso en los meses más mortíferos de la pandemia.

En junio de 2021, miles de seguidores del presidente recorrieron São Paulo en motocicleta junto a Bolsonaro. Ese mismo mes, Cavalari murió por complicaciones de COVID-19. Tenía 41 años.

Orsi no estaba 100% seguro de si su primo asistió a la caravana, pero dijo que había participado en eventos similares.

“Recién casado, pagando el alquiler del negocio. Necesitaba el dinero”, dijo. Recordó que no pudo visitarlo en la UCI porque solo permitían familiares directos. “Pero me dijeron que una de las últimas cosas que dijo fue advertir a sus padres que se cuidaran, que la enfermedad era grave”.

La familia de Orsi sigue dividida, como gran parte de Brasil, y él cree que la condena de Bolsonaro no cambiará la opinión pública ni reconciliará a otras familias.

Dolor y reivindicación

Bolsonaro negó haber cometido delitos durante su juicio. A principios de este mes, el Tribunal Supremo rechazó por unanimidad un recurso de su defensa, aunque podría presentar otro esta semana. Antes de su arresto el sábado, estaba en arresto domiciliario desde agosto.

“Hubiera preferido que lo arrestaran por permitir la muerte de 700.000 brasileños, muchas de ellas evitables si se hubiera acelerado la vacunación”, dijo Orsi a Associated Press. “Pero como está siendo juzgado y condenado por otros delitos, eso nos alivia el alma. Nos da una sensación de que se ha hecho justicia”.

En Brasil se han registrado más de 700.000 muertes atribuidas a COVID-19 desde 2020, el segundo mayor número del mundo después de Estados Unidos.

En 2021, epidemiólogos de la Universidad Federal de Pelotas estimaron que 4 de cada 5 muertes podrían haberse evitado si el gobierno de Bolsonaro hubiera apoyado medidas de contención y acelerado la compra de vacunas.

El gobierno ignoró repetidos llamados para firmar contratos adicionales de vacunas. Bolsonaro cuestionó públicamente la fiabilidad de las dosis y ridiculizó condiciones contractuales, sugiriendo una vez que quienes recibieran la vacuna de Pfizer no tendrían recurso legal si “se convertían en caimanes”. Brasil enfrentó escasez de vacunas y las dosis se distribuyeron por fases según edad y riesgo.

Cavalari murió semanas antes de ser elegible para su primera dosis, dijo Orsi.

Lo mismo ocurrió con el padre de Fábio de Maria, un profesor de 45 años en São Paulo.

“Cuando ingresó al hospital, faltaban unos 15 días para que pudiera recibir su primera dosis”, dijo de Maria. “Ese retraso fue fatal para él y para muchos otros”.

Su padre murió en mayo de 2021 a los 65 años. De Maria culpa a Bolsonaro y a otros funcionarios que considera cómplices, pero dijo que la condena del expresidente no implica justicia.

“Muchas personas se sienten reivindicadas, y no las culpo. Bolsonaro generó mucha ira en mucha gente, incluyéndome”, dijo. “Pero no creo que haya justicia para quienes murieron de COVID-19, porque esa no es la razón por la que fue condenado”.

Un punto de inflexión político

La pandemia marcó un giro en la popularidad de Bolsonaro. Durante la campaña de 2022, que perdió ante Lula, anuncios televisivos mostraron imágenes del presidente burlándose de pacientes con dificultades para respirar, un síntoma común del COVID-19, y destacaron comentarios percibidos como despectivos con las víctimas y sus familias.

“Bolsonaro perdió por su postura negacionista durante la pandemia. El margen fue muy estrecho”, dijo Eduardo Scolese, editor de política del periódico Folha de S.Paulo durante el mandato de Bolsonaro y autor de 1461 Días en la Trinchera.

El gobierno federal debía coordinar la respuesta inicial del país, dijo Scolese, pero Bolsonaro minimizó constantemente la crisis.

“Nadie sabía cuánto duraría. Los expertos pedían distanciamiento, mientras él se unía a multitudes”, dijo.

Bolsonaro pierde control

Cuando el presidente resistió las medidas sanitarias, los gobiernos estatales y municipales impusieron las suyas. La disputa llegó al Tribunal Supremo, que dictaminó que estados y municipios podían establecer reglas de distanciamiento, cuarentenas y otras normas sanitarias.

“Ahí fue cuando Bolsonaro perdió el control. Empezó a creer que todos estaban en su contra, especialmente el Tribunal Supremo”, dijo Scolese.

En octubre de 2021, una comisión del Senado recomendó acusar a Bolsonaro por acciones y omisiones durante la pandemia, incluidos charlatanería, incitación al delito, mal uso de fondos públicos y crímenes contra la humanidad.

El caso permaneció inactivo hasta septiembre, cuando el juez del Supremo Flávio Dino ordenó ampliar la investigación. El caso sigue en curso y bajo secreto judicial.