Condenan a 10 años al autor del intento de asesinato contra Cristina Kirchner

La justicia argentina ha puesto punto final, al menos en primera instancia, al juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. El ataque, ocurrido en septiembre de 2022, supuso un punto de inflexión en la política del país sudamericano, y la sentencia era una de las más esperadas de los últimos años. El tribunal ha encontrado culpable a Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó y gatilló una pistola a escasos centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta, en un suceso que conmocionó al país.

En concreto, Sabag Montiel ha sido condenado a diez años de prisión por el intento de asesinato. Sin embargo, esta pena se ha unificado con una condena previa que pesaba sobre él por un delito distinto, por lo que el tiempo efectivo que deberá pasar en prisión asciende a un total de catorce años de cárcel. Esta decisión del tribunal confirma la tesis de la fiscalía sobre su culpabilidad directa y consciente en el ataque.

Por otro lado, su cómplice, Brenda Uliarte, también ha sido condenada a ocho años al ser considerada partícipe necesaria en la planificación del atentado. La resolución judicial ha traído, sin embargo, la absolución del tercer implicado, Nicolás Carrizo, a quien la fiscalía había señalado como partícipe secundario. Durante el proceso, los jueces también desestimaron una solicitud de la defensa para declarar inimputable a Sabag Montiel, al ser considerado plenamente consciente de sus actos.

Las claves de un atentado que mantuvo en vilo a Argentina

De hecho, el recuerdo de aquella noche sigue muy presente en la memoria colectiva del país. El ataque se produjo cuando Cristina Fernández se encontraba rodeada por una multitud de simpatizantes a las puertas de su domicilio en Buenos Aires. En medio del tumulto, Sabag Montiel logró abrirse paso hasta quedar frente a ella, momento en el que levantó su arma y accionó el gatillo. Por fortuna, y por razones que todavía se investigan, la pistola nunca llegó a disparar, evitando lo que podría haberse convertido en una tragedia de dimensiones históricas.

Asimismo, aunque las condenas ya han sido dictadas, el proceso judicial aún no ha concluido del todo. El tribunal ha anunciado que no será hasta el próximo mes de diciembre cuando se hagan públicos los argumentos que sustentan el fallo. Será entonces cuando se conozcan en detalle las valoraciones de los jueces sobre las pruebas presentadas y los testimonios escuchados durante el juicio. La publicación de los fundamentos íntegros del fallo permitirá comprender a fondo el razonamiento que ha llevado a estas condenas y a la absolución del tercer acusado.