Reino Unido
Condenan a 22 años de prisión a un joven que violó, extorsionó y engañó a 39 menores
Stuart Latham, de 22 años, fue sentenciado en Reino Unido por una serie de delitos sexuales cometidos contra niñas de entre 12 y 15 años, tras hacerse pasar por un adolescente en redes sociales y manipularlas para obtener material íntimo
Stuart Latham, un joven de 22 años residente en Wigan, ha sido condenado a 22 años de prisión por una serie de delitos sexuales contra menores que han estremecido a la comunidad británica. La gravedad de sus acciones radica en un elaborado plan de manipulación digital que involucró a decenas de niñas vulnerables.
El método de Latham consistió en un engaño sistemático conocido como “catfishing”. Se hacía pasar por un adolescente de 14 años llamado “Josh”, publicando ofertas en internet que prometían tarjetas regalo a cambio de imágenes comprometedoras. Su estrategia criminal se caracterizó por la captación de menores, principalmente entre 12 y 15 años, utilizando tácticas de manipulación emocional y extorsión para obtener material sexual.
El tribunal documentó un total de 39 víctimas: dos niñas fueron agredidas físicamente y 37 fueron atacadas por medios electrónicos. Uno de los casos más alarmantes incluyó la violación de una niña de 12 años, cuando Latham tenía 19. En el momento de su detención, la policía encontró aproximadamente 4.000 imágenes de abuso sexual infantil, incluyendo videos de hasta una hora de duración, que evidenciaron una sistemática depredación sexual.
El juez Philip Parry describió a Latham como “un individuo sexual predatorio altamente peligroso”, subrayando la devastación emocional causada a sus víctimas. Las autoridades policiales consideran este caso como uno de los mayores procedimientos de abuso sexual infantil en internet con múltiples víctimas, y han manifestado preocupación por la posibilidad de que existan más afectados, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.
