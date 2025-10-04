Condenan a dos abuelosa 40 años de cárcel por asesinar a su nieto de dos años

Un tribunal en Mold, en Gales del Norte (Reino Unido), ha condenado a Michael Ives, de 47 años, y Kerry Ives, de 46, a cadena perpetua por el asesinato de su nieto de dos años, Ethan Ives-Griffiths, ocurrido en agosto de 2021. El niño fue víctima de una prolongada campaña de abuso físico, negligencia extrema y humillación, que culminó en una lesión cerebral catastrófica que provocó su muerte.

El cuerpo de Ethan presentaba más de 40 lesiones visibles, además de signos de desnutrición y deshidratación severa. Las grabaciones de CCTV mostraron cómo era obligado a permanecer de pie con las manos en la cabeza, arrastrado por el brazo y expuesto a agresiones por parte de otros niños bajo la supervisión de sus abuelos. El tribunal estableció que Michael y Kerry deberán cumplir mínimos de 23 y 17 años respectivamente antes de poder optar a libertad condicional.

La madre del niño, Shannon Ives, de 28 años, también fue declarada culpable de permitir la muerte de su hijo y de crueldad infantil, al no intervenir ante los abusos que presenció en el hogar familiar. Ethan estaba bajo seguimiento de servicios sociales, pero las restricciones por la pandemia impidieron inspecciones presenciales, lo que permitió que el maltrato continuara sin ser detectado.

La familia ha lanzado una petición pública para exigir cambios legales que obliguen a la policía a intervenir cuando los trabajadores sociales no pueden acceder a un domicilio. “Ethan fue fallado por un sistema que no supo actuar cuando más se le necesitaba”, declaró su tía, Rebecca Shone.