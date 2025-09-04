Condenan a prisión a un cirujano británico que se amputó las piernas para cometer fraude con el seguro

El cirujano vascular Neil Hopper, de 49 años y residente en Truro (Cornualles), ha sido condenado a dos años y ocho meses de prisión por fraude y posesión de pornografía extrema. Hopper, que trabajaba para el sistema de salud británico (NHS), se sometió en 2019 a la amputación de ambas piernas, tras congelárselas deliberadamente con hielo y hielo seco.

Sin embargo, convenció a las aseguradoras que se trataba de una infección por sepsis, con lo que logró estafar más de 550.000 euros. Sus motivaciones trascendían lo meramente financiero, presentando un perfil psicológico profundamente perturbador que incluía un marcado interés sexual en las mutilaciones.

Detalles del caso judicial

El caso ha conmocionado a sus antiguos pacientes, ya que Hopper había realizado cientos de operaciones de amputación antes de sus propios procedimientos. Algunos afectados se han dirigido a bufetes de abogados para cuestionar si sus cirugías fueron necesarias, aunque el hospital donde trabajaba aseguró, tras una revisión independiente, que no hay evidencias de riesgos ni mala praxis en las intervenciones realizadas durante su carrera.

Aunque Hopper no mostró arrepentimiento por haberse amputado las piernas, sí expresó “profundo pesar” por haber mentido a las aseguradoras y a sus allegados. La Fiscalía británica ha anunciado que pedirá que devuelva el dinero obtenido con el fraude —más de 550.000 euros— a través de la Ley de Recuperación de Activos del Crimen de 2022, una norma que permite confiscar bienes y fondos adquiridos ilegalmente.