Condenan a tres adolescentes por darle una paliza y matar sin motivo a un abuelo de 75 años en Reino Unido

Tres adolescentes han sido condenadas en el Reino Unido por la muerte violenta de Fredi Rivero, un hombre de 75 años, tras una agresión completamente injustificada que sacudió a la comunidad londinense. Las jóvenes, dos de 17 años y una de 15, fueron declaradas culpables de homicidio imprudente, recibiendo sentencias que suman nueve años de internamiento en centros de menores.

El ataque ocurrió en Seven Sisters Road, donde Rivero esperaba tranquilamente en una parada de autobús. Las adolescentes lo empujaron y golpearon, provocando una caída que le causó un traumatismo craneal fatal. El hombre falleció al día siguiente en el hospital.

El suceso fue grabado en el teléfono móvil de una de las agresoras, quienes luego intentaron evadir su responsabilidad, culpándose mutuamente durante su detención. El detective inspector Devan Taylor calificó el incidente como “un ataque completamente no provocado” y expresó su repudio ante el hecho de que las jóvenes documentaran y se burlaran del acto.

La familia de Rivero ha manifestado su profundo dolor, describiéndolo como un hombre amable, educado y cortés. Su hija lo recordó como su “estrella más brillante”, destacando sus aficiones por el ajedrez, la caligrafía y la música.

Las sentencias fueron dictadas en el tribunal Old Bailey, y las autoridades han mantenido el anonimato de las menores, conforme a la normativa que protege la identidad de menores en procesos penales.