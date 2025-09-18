Bernie Sanders reconoce por primera vez que Israel comete un "genocidio" en Gaza

El senador independiente de EE.UU. y dos veces candidato a la presidencia de este país, Bernie Sanders, calificó de "genocidio" las acciones de Israel en Gaza, en la primera vez que utiliza ese término para referirse a la campaña militar israelí, que ya deja más de 65.000 muertos en el enclave palestino.

"La conclusión es ineludible: Israel está cometiendo genocidio en Gaza", escribió Sanders en un artículo de opinión titulado "Es genocidio", compartido en sus redes sociales, donde además reconoció "que mucha gente puede estar en desacuerdo con esta conclusión".

El veterano político, a la sazón judío, insistió en que aunque Israel "tenía derecho a defenderse" tras el "brutal ataque" de la "organización terrorista Hamás" contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, en su lugar "ha librado una guerra total contra todo el pueblo palestino".

También denunció que "con el pleno apoyo de la Administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump, el gobierno extremista de (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu está llevando a cabo abiertamente una política de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania".

"La verdad es que, ya sea que se le llame genocidio, limpieza étnica, atrocidades masivas o crímenes de guerra, el camino a seguir está claro. Nosotros, como estadounidenses, debemos poner fin a nuestra complicidad en la masacre del pueblo palestino", dijo el senador por el estado de Vermont.

Sanders, quien ha liderado una propuesta en el Senado para bloquear la venta de equipamiento militar a Israel, se hizo eco de una comisión de expertos independientes de Naciones Unidas, que concluyó este martes que en Gaza se cumplen al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948).

El número de fallecidos en la Franja producto de los bombardeos y ataques israelíes desde octubre de 2023 ya asciende a 65.141, mientras que los heridos sobrepasan los 165.900, según el Ministerio de Sanidad gazatí.