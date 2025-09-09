Conflicto entre España e Israel, en directo hoy: última hora sobre la guerra en Gaza, las medidas de Sánchez y reacciones, en vivo

Directo
Pedro Sánchez eleva la tensión diplomática con Israel para contentar a sus socios y el Consejo de Ministros aprobará este martes algunas de las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno contra el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Entre ellas figura la aprobación de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas que se viene aplicando de hecho desde octubre de 2023.
Aunque el Gobierno tenía intención de aprobar el real decreto ley este martes, fuentes del Ejecutivo han informado de que previsiblemente quede para una reunión posterior porque aún hay algunos aspectos que ultimar.
Mientras, el Ejercitó israelí ordenó la madrugada de este martes a los residentes de la ciudad de Gaza evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto. "A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", escribió en su cuenta de X.
Más de 1.044 millones a empresas israelíes desde octubre
El Gobierno ha destinado a Israel desde que comenzó la guerra más de 1.044 millones en armamento militar que se han dividido en cerca de 134 licitaciones con empresas hebreas para reducir el impacto de la banda terrorista de Hamas.
Según un informe del Centre Delás, hasta el mes de marzo, ya que en los meses venideros no se han oficializado nuevas operaciones, se han incluido 46 contratos adjudicados a empresas israelíes o sus filiales en España, y 88 envíos de material militar que Israel reconoce como importaciones salidas de suelo nacional.
El volumen económico de estas operaciones supera los 1.049 millones de euros, de los cuales 1.044 millones corresponden a contratos públicos adjudicados por el Ministerio de Defensa. Entre ellos destacan los lanzacohetes SILAM, los misiles Spike y sistemas de tiro, todos ellos con tecnología israelí. En base a los datos presentados por Israel, el papel de España ha exportado armas y municiones por valor de 5,3 millones de euros. El Ejecutivo señala que la cifra es menor de la señalada.
Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que no se han concedido nuevas licencias desde el pasado 7 de octubre, el informe denuncia que no se han dejado sin efecto las licencias entre octubre de 2023 y junio de 2024, lo que ha permitido que los contratos previos sigan ejecutándose sin restricciones.
La Flotilla de la Libertad difunde un vídeo con el ataque a su barco con un dron en Túnez
La Flotilla de la Libertad, rumbo a la Franja de Gaza, insistió este martes en que una de sus embarcaciones fue atacada por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, pese a que las autoridades locales atribuyen el incendio sufrido por la nave a un accidente fortuito.
La controversia estalló tras la difusión de un vídeo grabado a las 00:29 horas del martes, en el que se aprecia una ráfaga descendiendo desde lo alto y un posterior impacto contra uno de los barcos de la flotilla, que se incendió poco después. En un comunicado, la Guardia Nacional tunecina descartó cualquier ataque externo y sostuvo que el fuego se originó en los chalecos salvavidas, posiblemente por la explosión de un encendedor o una colilla.
España no puede fiscalizar el armamento que sale de Rota y Morón
Entre las nueve medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez en su ampulosa puesta en escena hay una que destacó sobre las demás; tanto por la imposibilidad de su cumplimiento como por las ampollas que puede levantar al otro lado del charco. Cuando declaró que se iba a «denegar» la entrada en nuestro espacio aéreo de aviones que transporten armamento o que toquen puerto buques que lleven combustible a Israel, todas las miradas se dirigieron a la base naval de Rota (Cádiz) y la aérea de Morón (Sevilla).
Katz amenaza con "destruir" Hamás "al igual que Gaza" tras derribar 30 torres residenciales
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha reiterado este martes su amenaza al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de que será "destruido" si no depone las armas y entrega a "todos" los rehenes que permanecen bajo su custodia en la Franja de Gaza, donde el Ejército ha derribado en la víspera 30 edificios residenciales.
"Si los terroristas de Hamás no deponen las armas y liberan a todos los rehenes, serán destruidos, al igual que Gaza", ha asegurado en su cuenta de la red social X, tras celebrar que "el huracán azotó Gaza ayer con una fuerza sin precedentes". En este sentido, el ministro de la cartera militar ha señalado que la fuerza aérea israelí derribó este lunes "30 rascacielos terroristas (...) y decenas de otros objetivos terroristas fueron bombardeados y destruidos para frustrar la observación y la infraestructura terrorista, y allanar el camino para las fuerzas de maniobra".
Katz ha adjuntado a la publicación un vídeo donde muestra el colapso de la torre Ruya, situada en el barrio Rimal de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, según ha indicado el diario 'The Times of Israel'. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apeló este lunes a la población gazatí para que evacuase el principal centro urbano de la Franja, tras destruir "en los últimos días, 50 rascacielos", argumentando igualmente que la milicia palestina emplea estos inmuebles con fines "terroristas".
Starmer aborda con Abás la necesidad urgente de poner fin al sufrimiento en Gaza
El primer ministro británico, Keir ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, abordó con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, la "intolerable situación en Gaza" y la necesidad de una "solución urgente" al sufrimiento y la hambruna en la franja palestina, informó este martes la residencia oficial de Downing Street. Starmer recibió anoche a Abás antes de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de este mes.
Los dos líderes consideraron necesario un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria para la población palestina. Starmer, indica la nota de Downing Street, explicó la labor que está realizando el Reino Unido con sus socios para encontrar una solución a largo plazo, que, según ambos líderes, es la única manera de lograr una paz y estabilidad duraderas tanto para palestinos como para israelíes.
Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén
El Ejército de Israel ha iniciado este martes las labores de medición de las viviendas de los dos palestinos implicados en el ataque perpetrado el lunes contra un autobús cerca de Jerusalén, que se saldó con al menos seis muertos, entre ellos un español, de cara a su futura demolición por parte de las autoridades israelíes.
Así, ha destacado en un comunicado que sus fuerzas "han operado en las localidades de Qatana y Qubeiba para realizar una inspección de las viviendas de los terroristas Mohamad Taha y Muzana Amro, que perpetraron el ataque de ayer en el cruce de Ramot", sin más detalles al respecto sobre estas operaciones.
El ataque fue llevado a cabo por dos palestinos que abordaron un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", según ha confirmado la Policía israelí.
En este contexto, las tropas israelíes han demolido este mismo martes la vivienda de un palestino acusado detrás de un ataque ejecutado en diciembre de 2024 contra un autobús en Cisjordania, suceso que se saldó con la muerte de un niño israelí de doce años y con otros tres heridos.
El golpe de Sánchez a Israel complicará más la relación con EE UU
Pedro Sánchez propinó este lunes un golpe a Israel cuyo gobierno respondió sancionando a Yolanda Díaz y Sira Rego. El presidente del Gobierno anunció nueve medidas con el objetivo de presionar a Tel Aviv para que ponga fin a la ofensiva en Gaza.
Pero fuentes diplomáticas consultadas por LA RAZÓN advierten de que el movimiento de Sánchez, quien ya tilda de «genocidio» la operación israelí, complicará aún más la relación de España con Estados Unidos. Según explican las citadas fuentes, la administración de Donald Trump tomará nota por mucho que los aviones estadounidenses se hayan quedado fuera de la exclusión del espacio aéreo a las aeronaves que transporten material defensivo a Israel.
El Gobierno aprueba este martes parte de las nuevas medidas anunciadas por Sánchez contra Israel
El Consejo de ministros aprobará este martes parte de las nuevas medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, contra Israel ante el "genocidio" del que le responsabiliza en Gaza.
Sánchez avanzó este lunes nueve iniciativas que se suman a las que ha ido ya aprobando el Ejecutivo contra Israel y explicó que su aplicación sería inmediata y que el objetivo es aumentar la presión sobre ese país.
Entre ellas figura la aprobación de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas que se viene aplicando de hecho desde octubre de 2023.
Aunque el Gobierno tenía intención de aprobar el real decreto ley este martes, fuentes del Ejecutivo han informado de que previsiblemente quede para una reunión posterior porque aún hay algunos aspectos que ultimar.
Una vez que se apruebe por el Gobierno, este decreto, que establecerá la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel, deberá ser convalidado por el Congreso.
El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ordenó esta madrugada a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto. "A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", escribió en su cuenta de X.
