Conflicto entre España e Israel, en directo hoy: última hora sobre la guerra en Gaza, las medidas de Sánchez y reacciones, en vivo

Pedro Sánchez eleva la tensión diplomática con Israel para contentar a sus socios y el Consejo de Ministros aprobará este martes algunas de las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno contra el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Entre ellas figura la aprobación de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas que se viene aplicando de hecho desde octubre de 2023.

Aunque el Gobierno tenía intención de aprobar el real decreto ley este martes, fuentes del Ejecutivo han informado de que previsiblemente quede para una reunión posterior porque aún hay algunos aspectos que ultimar.

Mientras, el Ejercitó israelí ordenó la madrugada de este martes a los residentes de la ciudad de Gaza evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto. "A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", escribió en su cuenta de X.

Conflicto entre España e Israel y guerra en Gaza, en directo