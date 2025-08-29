El conflicto que no cesa: Pekín enfurece por los comentarios sobre Taiwán que acaba de hacer un senador de EE UU

La visita de los senadores estadounidenses Roger Wicker y Deb Fischer a Taiwán ha provocado una reacción por parte de China, que considera la isla como parte integral de su territorio nacional. Los legisladores norteamericanos llegaron a Taipéi con el objetivo de sostener reuniones cruciales con líderes taiwaneses, centrándose en discutir aspectos estratégicos de las relaciones bilaterales.

El propósito principal del viaje es explorar las dinámicas de seguridad regional, comercio y cooperación diplomática entre ambas naciones, en un contexto de creciente tensión.

Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, declaró: “Venimos aquí desde Estados Unidos trayendo un mensaje del Congreso de compromiso, de amistad a largo plazo y de determinación de que un país libre como Taiwán tiene absolutamente el derecho a seguir siendo libre y preservar la autodeterminación”.

“Una democracia próspera nunca está totalmente garantizada… y estamos aquí para hablar con nuestros amigos y aliados en Taiwán sobre lo que estamos haciendo para mejorar la paz mundial”, añadió Wicker.

Un mensaje contundente ante una tensa situación con China

Su mensaje resonó con claridad durante el encuentro con el presidente taiwanés Lai Ching-te, subrayando el compromiso estadounidense con los principios democráticos de la isla.

La visita se desarrolla en un momento particularmente delicado, marcado por la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán. La Ley de Viajes de Taiwán, aprobada en 2018, ha facilitado intercambios de alto nivel que históricamente habrían sido considerados tabú diplomático.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, condenó enérgicamente la visita, acusándola de socavar la soberanía china y de enviar señales equivocadas a los movimientos independentistas taiwaneses.

Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor de armamento para Taiwán, suministrando equipamiento militar de última generación que incluye tanques avanzados, sistemas de defensa aérea y cazas F-16. Este apoyo militar representa un elemento crucial en el equilibrio de poder regional.