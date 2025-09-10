Un congresista de EEUU afirma que Rusia está atacando a Polonia en un “acto de guerra”

Un congresista estadounidense afirmó que Rusia está atacando a Polonia con drones en un “acto de guerra”. Joe Wilson, un representante republicano por Carolina del Sur, publicó en X que Vladimir Putin está usando “drones iraníes Shahed” en una “agresión no provocada”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania dijo que el ataque de los drones rusos demuestra la impunidad del presidente Vladimir Putin y su expansión de la guerra. “Putin sigue escalando la tensión, expandiendo su guerra y poniendo a prueba a Occidente”, escribió Andrii Sybiha en X este miércoles.

En realidad no se ha verificado si Rusia ha atacado intencionadamente Polonia, mientras que la fuerza aérea de Varsovia ha sugerido que el despegue de los aviones y el cierre de los espacios aéreos son medidas de precaución. “Estas acciones son de naturaleza preventiva y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada”, dijo el Comando Operacional Polaco en X.

El ejército polaco calificó la violación de “acto de agresión” que amenaza la seguridad pública, ya que hubo que derribar drones. “Tras el ataque perpetrado hoy por la Federación Rusa contra territorio ucraniano, se produjo una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de objetos tipo dron”, informó el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia el día X. “Este es un acto de agresión que ha creado una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos”.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, se reúne actualmente con los ministros responsables de la seguridad del Estado. También se celebrará una reunión del Consejo de Ministros.

Dentro del país la inquietud crece a medida que se van conociendo detalles de la agresión. Un dron atacó un edificio residencial en Wyryki, un pueblo en el este de Polonia, pero nadie resultó herido, según informes de medios locales, citando a la policía. Las incursiones de drones interrumpieron los vuelos comerciales en cuatro aeropuertos, incluido el aeropuerto Chopin en Varsovia y el aeropuerto Rzeszow-Jasionka en el sureste de Polonia, un centro de transferencias de armas a Ucrania, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, el ministro de Defensa polaco, dijo que Polonia está en “contacto constante con el comando de la OTAN” y que los aviones habían “utilizado armas contra objetos hostiles”.