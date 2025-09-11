Consternación en Francia después de que incendien una Virgen María en una iglesia durante la misa

El pasado lunes, durante la celebración de una misa en la basílica de Notre-Dame-de-Bon-Secours, en Guingamp (Bretaña, noroeste de Francia), una estatua de la Virgen María fue incendiada. El fuego se inició en las telas que adornaban la imagen, situada en el baptisterio del templo, y fue controlado rápidamente por los asistentes para evitar que se propagara al resto de la iglesia.

La misa tuvo que interrumpirse durante varios minutos mientras algunos feligreses sofocaban las llamas con los medios disponibles. La rápida intervención de los presentes permitió que los daños quedaran limitados a la estatua y a su entorno inmediato.

La imagen afectada es una de las más representativas del lugar, al tratarse de una figura mariana vinculada a siglos de tradición local. Las autoridades han confirmado la apertura de una investigación judicial por incendio intencionado. La policía busca esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad del autor o autores. Aunque no se registraron heridos, las autoridades locales han calificado el hecho de “grave” y no descartan reforzar la seguridad en torno a los lugares de culto de la región. Hasta el momento no se han producido detenciones.

Este no es el primer acto de vandalismo registrado en iglesias de la zona. En los últimos años, se han documentado diversos ataques contra símbolos religiosos en Francia, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia en algunos templos. El caso de Guingamp se enmarca en esta serie de incidentes y ha reabierto el debate sobre la protección del patrimonio religioso en el país.