Corea del Norte asegura haber adquirido "nuevas armas secretas" y anticipa "un salto radical" de sus capacidades

Corea del Norte no está dispuesta a renunciar a su programa armamentístico. El domingo, el líder norcoreano, Kim Jong Un, volvió a referirse a las capacidades militares del país durante un discurso pronunciado ante la Asamblea Popular Suprema, del que se hizo eco la agencia de noticias estatal, KCNA. También tuvo palabras para su vecino del sur, y el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre quien aseguró conservar "un grato recuerdo".

Kim Jong Un centró gran parte del discurso en sacar pecho ante las mejoras militares logradas por la industria del país asiático. En este sentido, aseguró ante los legisladores que Corea del Norte estaba "dando pasos incansables en el fortalecimiento de la capacidad de defensa del país", desvelando la adquisición de "nuevas armas secretas".

El líder norcoreano no ofreció más información sobre el tipo de armamento al que se refería, no obstante, sí precisó que junto a los "resultados considerables en ciencia de defensa e investigación", contribuirán a "un nuevo salto radical en nuestras capacidades". En los últimos meses, el férreo régimen ha dejado entrever sus supuestos avances en el desarrollo de drones, y la modernización de la armada.

Precisamente la fallida botadura de uno de sus nuevos buques de guerra en mayo volvió a poner al régimen en el punto de mira. En aquel momento, Kim calificó lo sucedido como "un acto criminal" que había dañado la "dignidad" del país, y ordenó la restauración inmediata del destructor de cerca de 4.535 toneladas y más de 140 metros de largo, en lo que se consideró un duro golpe a su imagen.

Las relaciones EE UU- Corea del Norte

Otros de los puntos que abordó fueron las relaciones que mantiene con la Casa Blanca. Kim insistió en que no había razón para no conversar con la administración estadounidense, e incluso hizo referencia a los encuentros que protagonizó con Donald Trump en el mandato anterior.

Aun así, Kim Jong Un ha condicionado la reapertura del diálogo a que Washington abandone "la absurda obsesión de desnuclearizarnos", y acepte una "coexistencia pacífica". De igual manera, recriminó a sus aliados las distintas acciones militares que tuvieron lugar en las proximidades de la península coreana y en las que también han participado Corea del Sur y Japón. "El mundo ya sabe perfectamente lo que hace Estados Unidos después de obligar a un país a renunciar a sus armas nucleares y desarmarse", mantuvo Kim. "Nunca renunciaremos a nuestras armas nucleares", concluyó.