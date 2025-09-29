Corea del Norte quiere volver al escenario global bajo el paraguas de China y Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha mantenido una reunión en Pekín con la canciller norcoreana, Choe Son-hui, de la que ha salido el compromiso de ambas partes de fortalecer al máximo la colaboración entre los dos países.

La reunión entre Choe Son Hui y Wang Yi en Pekín confirma un movimiento calculado por parte de Pyongyang: regresar al escenario global blindándose bajo el amparo de Pekín y Moscú. La visita, la segunda en un mes, refleja la urgencia del régimen de Kim Jong Un por consolidar apoyos antes de un calendario internacional cargado de citas clave.

El mensaje que llevó la ministra de exteriores norcoreana a la capital china fue nítido: la relación bilateral no se discute y debe evolucionar para responder a los cambios estratégicos. Pekín, a su vez, transmitió su disposición a coordinarse en seguridad y asuntos internacionales, especialmente en un momento en que Washington mantiene la presión sobre el programa armamentístico de Pyongyang.

La simbología tampoco es para menos . Kim ya compartió desfile con Xi Jinping y Vladímir Putin a comienzos de septiembre, exhibiendo una imagen de respaldo tácito a su arsenal. Ahora, el compromiso va más allá: intercambio de experiencias en gobernanza y apoyo mutuo frente a presiones externas.

Con Xi previsto en Corea del Sur para la cumbre de APEC, y la posible presencia de Donald Trump, la jugada de Kim se entiende como un anticipo: asegurarse que, pase lo que pase en Gyeongju, su régimen hermético llega acompañado por dos vecinos dispuestos a protegerlo.