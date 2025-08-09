Corea del Norte retira los altavoces de su frontera con Corea del Sur

La península de Corea experimenta un cambio importante este 9 de agosto de 2025, con la decisión de Corea del Norte de desmontar los altavoces de propaganda en su frontera con Corea del Sur. Este movimiento representa un gesto clave en el marco de la nueva estrategia diplomática impulsada por el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó los movimientos de tropas norcoreanas desmantelando estos dispositivos a lo largo de la línea de demarcación, marcando un punto de inflexión en las relaciones intercoreanas.

Un nuevo enfoque diplomático

La retirada de los altavoces se produce en un contexto de transformación política, donde el presidente Myung busca suavizar las tensiones históricas mediante el diálogo y la aproximación. A diferencia de su predecesor Yoon Suk Yeol, quien mantenía una postura más confrontacional, Myung ha manifestado su compromiso con la paz, declarando que "cualquiera que sea el costo, la paz es preferible a la guerra".

Esta iniciativa refleja un cambio sustancial en la estrategia comunicacional entre ambos países. Las emisiones de propaganda, que habían sido una herramienta de presión constante, ahora dan paso a un intento de comunicación más constructiva y menos agresiva.

El gobierno de Lee Jae Myung continúa trabajando en estrategias que permitan una aproximación gradual y constructiva con Corea del Norte. La eliminación de los altavoces de propaganda representa un símbolo de esta nueva etapa, donde el diálogo busca reemplazar la confrontación.