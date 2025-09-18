Crean baños públicos en China que obligan a ver un anuncio en el móvil antes de dispensar papel higiénico

En un desarrollo que ha generado controversia, algunas ciudades chinas han implementado un sistema en baños públicos que exige a los usuarios ver un anuncio publicitario antes de dispensar papel higiénico. Esta medida ha sido criticada por muchos como una invasión de la privacidad y una explotación comercial de productos de higiene básica.

Los usuarios deben escanear un código QR ubicado en el dispensador de papel higiénico, lo que los redirige a una página donde deben visualizar un anuncio de corta duración. Una vez que el anuncio ha sido visto, el sistema permite el acceso al papel higiénico. Este modelo ha sido implementado en varias ciudades como una forma de financiar la instalación y mantenimiento de los baños públicos.

La medida ha sido duramente criticada y muchos han sugerido que simplemente optarían por llevar sus propios pañuelos en caso de necesitar usar un baño público en China. . Algunos usuarios han expresado su incomodidad con la idea de ser obligados a ver anuncios en un momento tan privado. "Es una invasión de mi tiempo y privacidad", comentó un usuario. Por otro lado, defensores del sistema argumentan que es una solución innovadora para financiar servicios públicos sin aumentar los impuestos. Además, existen posibles problemas de higiene si alguien necesita usar el baño pero su teléfono se ha quedado sin batería o no tiene cambio

Esta no es la primera vez que China restringe el uso de papel higiénico en baños públicos. En 2017, los baños del Templo del Cielo en Pekín instalaron dispensadores con software de reconocimiento facial, luego de que las autoridades detectaran que visitantes se llevaban el papel a casa. Las nuevas máquinas dispensaban una tira de papel higiénico de unos 60 centímetros y no permitían más hasta que pasaban nueve minutos.