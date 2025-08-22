Crisis diplomática entre Francia e Italia por unos comentarios de Salvini: París convoca a la embajadora de Roma

París ha convocado a la embajadora italiana en Francia, Emanuela D'Alessandro. La crisis diplomática la ha desatado el número dos de Giorgia Meloni en el Gobierno italiano, el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, que esta semana ha lanzado unos comentarios muy duros sobre el presidente francés Emmanuel Macron.

El líder francés había hablado esta semana acerca de la idoneidad de desplegar tropas europeas en Ucrania como salvaguarda y garantía a la posible paz que alcancen Kiev y Moscú. Sin embargo, Matteo Salvini respondió de forma tajante. "Macron propone enviar a nuestros hijos a la guerra, nosotros trabajamos por la paz". Y fue más allá: "Macron debería coger el tren e ir él mismo a la guerra".

"Que vaya él mismo poniéndose un casco y cogiendo un fusil". No es el primer encontronazo de Salvini con Macron en los últimos meses. El viceprimer ministro italiano no comparte partido con su jefa, Giorgia Meloni. Ella es la líder del partido Hermanos de Italia, mientras que Salvini dirige Lega.

Ya en marzo, Salvini tildó a Macron de "loco" acusándolo de empujar a todo el continente a una guerra con Rusia.

La crisis diplomática entre los dos países europeos se da justo en el momento en el que avanzan las negociaciones para desatascar la guerra en Ucrania, que comenzó después de que en 2022 Moscú invadiera al país vecino. Francia y Reino Unido proponen estos días liderar una "coalición de voluntarios" que desplieguen tropas en Ucrania como garantía de que la paz sea duradera. Meloni ha rechazado la idea.