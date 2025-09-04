El crucero más grande del mundo toca el agua por primera vez: la 'Leyenda de los Mares' contará con un parque acuático y 23 restaurantes

El nuevo buque de Royal Caribbean, el Legend of the Seas (Leyenda de los Mares), realizó su puesta a flote en los astilleros finlandeses de Meyer Turku, marcando un hito en la construcción naval contemporánea.

El evento se desarrolló con un protocolo ceremonial, incluyendo un saludo de fusilería y discursos corporativos, mientras el dique seco se inundaba gradualmente durante doce horas, preparando la embarcación para sus próximas etapas de equipamiento.

Características del inmenso crucero

El crucero destaca por su capacidad para 7.600 pasajeros, estructurado en ocho "vecindarios" distintivos y propulsado por gas natural licuado, reflejando un compromiso ambiental hacia emisiones netas cero.

Entre sus atracciones más notables se encuentran Crown's Edge (Borde de la Corona), una estructura que combina pasarela elevada y parque de cuerdas, diseñada para ofrecer experiencias emocionantes. La oferta incluye 21 bares, 23 restaurantes y múltiples espacios de entretenimiento.

Los precios para itinerarios por el Caribe occidental arrancan desde 1.272 dólares por persona, ofreciendo una experiencia de lujo y entretenimiento integral. En unas delcaraciones a The Sun, Casimir Lindholm, consejero delegado de la empresa naval finlandesa de Meyer Turku, enfatizó que Legend of the Seas no solo representa un avance tecnológico, sino también un testimonio de la excelente industria naval del país.