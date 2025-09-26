Cuatro desaparecidos en un incendio en una mina abandonada: "Es poco probable que hayan sobrevivido"

Un incendio en una antigua explotación mineral de Elm Cross Yard, ubicada en Bradford-on-Avon, Reino Unido, desencadenó un amplio operativo de rescate tras la desaparición de cuatro individuos en la zona, según informó el Daily Mail. Testigos reportaron la presencia de humo emergiendo de la galería, lo que provocó una inmediata respuesta de los servicios de emergencia.

Los equipos de rescate iniciaron una búsqueda subterránea que se extendió durante nueve horas, con la convicción de que los cuatro individuos habrían logrado salir por sus propios medios. Las autoridades confirmaron la ausencia de heridos y mantuvieron un operativo de seguridad exhaustivo. La intervención incluyó la participación de la Servicio de Bomberos y Rescate de Dorset y Wiltshire, con seis dotaciones de bomberos provenientes de diversas localidades. El despliegue contempló el uso de equipos especializados, monitores de gas y cámaras térmicas para explorar los túneles con las máximas garantías de seguridad.

El lugar del incidente corresponde a un antiguo canterón de caliza que abarca aproximadamente 10 acres (40.000 metros cuadrados). El sitio cuenta con un historial diverso, habiendo sido utilizado como almacén durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente como espacio para el cultivo de champiñones. Los antecedentes del lugar incluyen un significativo operativo policial en 2018, cuando se incautó un cargamento valorado en £1 millón de cannabis, sin que este dato se relacione directamente con el incendio actual. Las autoridades han enfatizado los riesgos inherentes a la exploración de espacios subterráneos sin las debidas precauciones.

El inspector jefe Huggins dijo que estos lugares pueden representar riesgos significativos para la vida debido a sus estructuras inestables, mala calidad del aire y otros peligros ocultos. "Si bien este puede parecer un lugar interesante para explorar, la realidad es que los lugares subterráneos contienen una serie de riesgos, peligros y dificultades que presentan un riesgo potencial para la seguridad individual", dijo Huggins.

Actualmente, las autoridades continúan la búsqueda informativa de las cuatro personas avistadas y mantienen abierta la investigación sobre las causas del incendio. La policía ha hecho un llamado a la precaución, enfatizando los riesgos de acceder a espacios subterráneos sin la debida autorización y equipamiento de seguridad.