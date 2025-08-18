Los datos preliminares confirman una inédita segunda vuelta entre los opositores Paz y Quiroga en Bolivia

Los datos preliminares del órgano electoral de Bolivia al 92 % de las actas computadas confirmaron que el senador opositor Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, ambos opositores, disputarán una inédita segunda vuelta en octubre, tras las elecciones generales realizadas este domingo.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza el conteo con el 32,2 % de los votos, mientras que Jorge Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, alcanza el 26,9 %, de acuerdo con el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 92,4 % de las actas computadas, aunque no se trata aún del cómputo oficial.

A falta del porcentaje restante, la izquierda oficialista quedaría fuera de la segunda vuelta por primera vez en 20 años.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN